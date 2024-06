Kingdom Come: Deliverance II, une mauvaise nouvelle pour les joueurs PS5 et Xbox Series X et S

Le mois dernier, PLAION et Warhorse Studios ont officialisé avec une impressionnante bande-annonce Kingdom Come: Deliverance II, la suite de leur jeu de rôle médiéval à la première personne qui s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires. Un Action-RPG qui nous plongera en 1403 aux côtés d'Henry sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération.

Un titre taillé pour les machines modernes, mais lors de l'évènement Game Access à Brno, en République tchèque, le développeur local a annoncé une mauvaise nouvelle pour les joueurs sur consoles. Comme le relaye DSOGaming, Kingdom Come: Deliverance II sera bridé à 30 fps sur PlayStatino 5 et Xbox Series X|S, seuls les PC seront capables d'afficher 60 images par seconde. Espérons que les graphismes en mettront plein la vue, car se contenter d'un framerate d'un autre âge alors que le titre est attendu en 2024 est plutôt frustrant.

DOSGaming rappelle que d'autres jeux récents ont vu leur framerate bridé à 30 fps sur consoles, que ce soit Senua's Saga: Hellblade II ou Dragon's Dogma 2 (après une mise à jour pour améliorer l'expérience...), l'aventure n'en était pas moins intense. En attendant de savoir si Kingdom Come: Deliverance II sera de la même trempe, vous pouvez déjà le précommander contre 69,99 € sur Amazon.