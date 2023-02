Kingdom Come: Deliverance, 5 ans et autant de millions de ventes, la version Switch toujours prévue

Jeu de rôle et d'action médiéval développé par Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance est sorti en février 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et il a rencontré un joli succès critique et commercial. Le titre comptait 3 millions de ventes en juin 2020 puis un million de plus en novembre 2021.

Aujourd'hui, Embracer (maison-mère de Deep Silver, qui distribue le jeu) fait le point et annonce que Kingdom Come: Deliverance a dépassé les cinq millions de ventes. Pour fêter ça, nous avons droit à une nouvelle bande-annonce avec les avis de la presse spécialisée, ainsi qu'à une mise à jour rajoutant des doublages japonais et tchèques sur PC.

Enfin, le studio rappelle que Kingdom Come: Deliverance est toujours en développement sur Nintendo Switch, ce portage avait été annoncé en juin 2021 et se fait attendre depuis. Il est toujours d'actualité chez Warhorse Studios, mais aucune information sur la date de sortie n'a été communiquée.

