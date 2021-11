Kingdom Come: Deliverance dépasse un nouveau palier de ventes

Sorti en 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Kingdom Come: Deliverance aura su séduire les joueurs, après quelques mises à jour pour corriger les bugs au lancement. Warhorse Studios s'est vite taillé une belle réputation, au point d'être racheté par THQ Nordic, et le titre dépasse encore un palier de ventes.

Embracer Group, maison-mère de THQ Nordic, annonce en effet que Kingdom Come: Deliverance s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires depuis son lancement. C'est impressionnant, d'autant que le titre comptait trois millions de copies vendues en juin 2020. Un an plus tard, il a donc trouvé un million de nouveaux preneurs.

Si jamais vous n'avez pas encore craqué, Kingdom Come: Deliverance dans sa Royal Edition est vendu 25,36 € sur Amazon.