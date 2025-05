Kingdom Come: Deliverance II, le premier DLC et du contenu gratuit sont disponibles

Warhorse Studios et Deep Silver ont lancé en février dernier Kingdom Come: Deliverance II, la suite des aventures de Henry en Bohême. Le jeu de rôle médiéval a déjà rencontré un véritable succès avec plus de trois millions d'exemplaires vendus, les développeurs ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et vont publier des contenus additionnels au fil des mois.

Aujourd'hui sort Brushes with Death, la première extension narrative de Kingdom Come: Deliverance II. Dans ce DLC, Henry va devoir aider un artiste à enquêter sur son passé au fil de quêtes qui nous emmène sur les deux cartes du monde. Les joueurs vont pouvoir rencontrer de nouveaux personnages et en apprendre un peu plus sur ce mystérieux peintre, qui a une toile à finir. En plus de cela, l'extension rajoute la possibilité de modifier visuellement le bouclier de Henry avec des motifs et couleurs.

Même si vous ne comptez pas acheter Brushes with Death (ou Natures mortes), il y a d'autres nouveautés gratuites à découvrir dès aujourd'hui dans Kingdom Come: Deliverance II. Tous les joueurs peuvent retrouver la mise à jour 1.3, qui rajoute une course de chevaux avec du tir à l'arc :

Course de chevaux est un DLC gratuit faisant partie de la mise à jour 1.3, où les joueurs pourront se mesurer à trois adversaires sur une série d'itinéraires et de difficultés. Conçu pour repousser les limites de leur talent de cavalier, les fans pourront mettre à l'épreuve leur sens de l'observation, leur précision et leur intuition sur un parcours prédéfini et en tirant sur des cibles depuis leur cheval.

Pour rappel, deux autres DLCs sont attendus dans Kingdom Come: Deliverance II, ils seront directement inclus dans l'édition Gold du jeu, disponible à partir de 67,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.