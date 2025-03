Kingdom Come: Deliverance II, 1 000 correctifs, des mods et un Henry plus charismatique que jamais

Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que PLAION et Warhorse Studios ont lancé Kingdom Come: Deliverance II, leur jeu de rôle médiéval. Un titre qui a rencontré un succès fulgurant avec deux millions de copies vendues en deux semaines, mais l'expérience de jeu n'est pas encore parfaite, les développeurs publient des mises à jour.

Cette semaine, les studios viennent de sortir le patch 1.2 de Kingdom Come: Deliverance II, qui « apporte plus d'un millier de correctifs et d'améliorations », que ce soit du côté de l'équilibrage, du comportement des PNJ, de l'environnement et de l'équipement. La mise à jour améliore également la localisation avec des traductions chinoises corrigées, une police coréenne améliorée et surtout un doublage français réenregistré, après les vives critiques survenues avant même le lancement officiel.

Warhorse Studios lance au passage un premier DLC gratuit, permettant à Henry d'aller chez le barbier pour modifier sa coiffure et sa pilosité faciale. Qu'importe le choix de la coupe ou de la barbe, faire un tour chez le barbier octroie à Henry une amélioration temporaire de charisme, pour séduire plus aisément.

Enfin, le studio tchèque introduit le support dédié aux mods dans la version Steam de Kingdom Come: Deliverance II. Les joueurs peuvent découvrir un tas d'outils, améliorés par rapport à ceux du premier volet, pour modifier plus de 300 éléments du jeu, que ce soit l'interface utilisateur, les mécaniques de combat, le comportement des IA ou les éléments de RPG.

