MAJ Kingdom Come: Deliverance II officialisé avec une bande-annonce épique

PLAION et Warhorse Studios nous avaient donné rendez-vous ce soir pour découvrir le prochain jeu vidéo du studio tchèque, uniquement connu pour Kingdom Come: Deliverance, un jeu de rôle médiéval à la première personne qui avait fait sensation en 2018. Malheureusement pour les développeurs, le jeu a fuité avant son annonce officielle.

C'est une bande-annonce diffusée en avance par IGN qui dévoile avant l'heure Kingdom Come: Deliverance 2, attendu en 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. La qualité de la séquence, que vous pouvez visionner ici, est très faible, mais nous reconnaissons déjà Henry, personnage principal du premier volet, son aventure devrait se poursuivre dans cette suite.

Il faudra patienter jusqu'à tout à l'heure, 20h00, pour redécouvrir la bande-annonce en meilleure qualité, Warhorse Studios devrait également donner quelques informations sur le scénario de ce Kingdom Come: Deliverance 2. D'ici sa sortie, vous pouvez retrouver le premier volet en Royal Edition à partir de 8 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

Mise à jour : PLAION et Warhorse Studios viennent donc d'officialiser Kingdom Come: Deliverance II, une suite au premier volet qui pourra quand même être parcouru par les néophytes. L'Action-RPG a eu droit à une bande-annonce, à découvrir ci-dessus, ainsi qu'à une plus longue vidéo de présentation et des images. Voici ce qu'il faut retenir :

Replongez dans l'univers exaltant de la Bohême du XVe siècle (Europe centrale) avec Kingdom Come: Deliverance II et poursuivez là où vous vous étiez arrêtés avec son prédécesseur. Retrouvez Henry, le fils inébranlable d'un forgeron, embarqué dans une histoire tumultueuse de vengeance, de trahison et de découverte de soi.

Dans cette suite captivante, les joueurs découvriront un décor médiéval méticuleusement conçu, depuis les modestes confins d'une forge à la grandeur des palais royaux, tout en naviguant dans les écueils d'un royaume déchiré par la guerre civile.

Sur deux nouvelles cartes, deux fois plus grandes que dans le jeu précédent, les joueurs vont pouvoir explorer le Paradis de Bohême, pouvant être visité en République Tchèque, avec le célèbre château de Trosky et la ville minière de Kuttenberg, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Avec plus de cinq heures de cinématiques immersives narrant le voyage d'Henry, les joueurs resteront captivés par le drame se déroulant devant leurs yeux. De plus, le système de combat de Kingdom Come: Deliverance II a été revu pour le rendre plus accessible tout en restant fidèle à sa nature. Les joueurs pourront plonger dans une authentique représentation des combats médiévaux, allant de la maîtrise de l'épée aux attaques à distance avec des arbalètes, ainsi que l'introduction des premières armes à feu.

Kingdom Come: Deliverance II est également une véritable expérience RPG où vous pourrez adopter différentes approches dans les quêtes, faire évoluer Henry comme bon vous semble et vous perdre dans un monde réactif et vivant.

Cette année, joignez-vous à Henry dans sa quête de rédemption et de vengeance dans la Bohème de 1403 et n'oubliez pas : « Audentes fortuna iuvat ! ».