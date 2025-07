Ghost of Yōtei aura droit à de multiples consoles et accessoires collector, mais Sony ne va pas faire que des heureux

Page 2 : Les visuels des consoles PS5, façades et manettes Ghost of Yōtei

Du merchandising à toutes les sauces





Le State of Play dédié à Ghost of Yōtei, nouveau jeu de Sucker Punch Productions, a permis d'avoir un large aperçu de ce qu'il proposera, même si aucune longue séquence de gameplay montrant un flot d'action ininterrompu n'a été montrée. En conclusion, Sony Interactive Entertainment n'a clairement pas perdu le nord et compte clairement rentabiliser au maximum sa grosse sortie de la fin d'année. En effet, ce sont pas moins de deux consoles collector dorée et noire, ainsi que les manettes associées, qui ont été dévoilées, vraiment très belles. Ces produits s'inspirent d'une part de l'art du kintsugi et de l'autre du sumi-e, tout en mettant en avant le mont Yōtei. Tout cela est décidément bien à la mode cette année (toute l'esthétique entourant Daigo dans Fortnite, un récent pack cosmétique dans Assassin's Creed Shadows ainsi que l'une de ses activités). Pour autant, ce que montre la vidéo ci-dessous n'est qu'une partie de la gamme mise en vente autour du jeu. Malgré la multiplicité des articles, tout le monde n'y trouvera hélas pas son compte...

Consoles, façades et manettes Ghost of Yōtei... voici tout ce qu'il faut savoir





En plus de son onéreux collector à 249,99 €, l'aventure d'Atsu va donc se décliner de bien des manières. Les joueurs seront heureux en ce qui concerne les manettes, mais ce sera plus compliqué pour la PS5. En effet, seul le modèle Slim va bénéficier de bundles. Quant aux façades vendues séparément, il n'y aura que des déclinaisons dorées, avec seulement deux choix possibles : l'une pour la Slim avec lecteur de disques et l'autre pour la Pro de base qui n'en possède pas.

Si vous avez bonne mémoire, la partie basse de la coque est identique entre les deux, contrairement au haut. Vous l'aurez compris, c'est une manière détournée de doublement faire passer certains fans à la caisse. Et dans tout ça, les early adopters ayant acheté la PlayStation 5 « Fat » à sa sortie en 2020 sont totalement mis de côté... Même si elle n'est plus commercialisée, il s'en était écoulé au moins 46,6 millions avant l'arrivée de la Slim, de quoi largement justifier une production.

Pour les tarifs, il faudra toutefois repasser, mais nous avons au moins des visuels en attendant, à découvrir en page suivante. Notez qu'une copie numérique de Ghost of Yōtei en édition standard est incluse dans les packs.

Accessoires et pack de console PS5 en édition limitée Ghost of Yōtei version dorée Console PS5 – Pack en édition limitée Ghost of Yōtei version dorée - Disponible à travers le monde chez une sélection de revendeurs et sur direct.playstation.com.

- Disponible à travers le monde chez une sélection de revendeurs et sur direct.playstation.com. Façades pour console PlayStation 5 (modèle – slim) – Édition limitée Ghost of Yōtei version dorée - Disponibles sur direct.playstation.com et chez une sélection de revendeurs en dehors des régions couvertes.

- Disponibles sur direct.playstation.com et chez une sélection de revendeurs en dehors des régions couvertes. Façades pour console PlayStation 5 Pro – Édition limitée Ghost of Yōtei version dorée - Disponibles sur direct.playstation.com et chez une sélection de revendeurs en dehors des régions couvertes.

- Disponibles sur direct.playstation.com et chez une sélection de revendeurs en dehors des régions couvertes. Manette sans fil DualSense – Édition limitée Ghost of Yōtei version dorée - Disponible à travers le monde chez une sélection de revendeurs et sur direct.playstation.com. Manette sans fil DualSense et pack de console PS5 en édition limitée Ghost of Yōtei version noire Console PS5 – Pack en édition limitée Ghost of Yōtei version noire - Disponible en exclusivité sur direct.playstation.com.

- Disponible en exclusivité sur direct.playstation.com. Manette sans fil DualSense – Édition limitée Ghost of Yōtei version noire - Disponible sur direct.playstation.com. Également disponible chez une sélection de revendeurs au Japon.

Des apparences réalisées en collaboration avec le studio





Évidemment, Sucker Punch a participé activement à l'élaboration de ces produits sur le plan artistique, comme expliqué sur le PlayStation Blog :

Nous avons puisé nos inspirations directement dans l'un des aspects principaux du jeu : la mise en avant de l'exploration. On y retrouve les symboles qu'Atsu marque à la main sur sa carte, un effet de style kintsugi qui rappelle son masque de fantôme, et des coups de pinceau qui font référence à ses peintures sumi-e. L'imposant mont Yōtei est représenté au centre du dessin de la console pour former un tout cohérent, et Atsu a pris place sur la manette DualSense. Chacun de ces éléments a été intégré avec soin à la fois dans les visuels des consoles et des manettes. – Jason Connell, directeur créatif chez Sucker Punch

Si seul Ghost of Yōtei vous intéresse, sans superflu, n'hésitez pas à jeter un œil à notre guide d'achat pour savoir où le précommander au meilleur prix. Sa sortie est prévue le 2 octobre en exclusivité sur PS5, date à laquelle toutes ces nouveautés du jour sont aussi attendues.