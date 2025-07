BON PLAN : Ghost of Yōtei, où le précommander sans que ça ne vous coûte un bras ?

Une histoire de vengeance dans le Japon du 17e siècle





Ce jeudi soir, nous allons pouvoir assister à un State of Play entièrement dédié à Ghost of Yōtei, le prochain jeu de Sucker Punch Productions succédant à Ghost of Tsushima et aux inFAMOUS. Nous y suivrons Atsu, une jeune femme en quête de vengeance, qui va traquer un groupe baptisé les Six de Yōtei à travers la région d'Ezo, qui correspond à l'ouest de l'actuelle Hokkaidō. Si ce jeu d'action en monde ouvert vous a déjà séduit dès son officialisation en septembre 2024, vous serez ravis d'apprendre qu'il est possible de le précommander sans payer plein pot.

Où précommander Ghost of Yōtei à pas cher ?





Grosse exclusivité PS5 oblige, son tarif normal n'est clairement pas donné. Fort heureusement, différents revendeurs peuvent se permettre de fortement le faire diminuer de 18 euros, ce qui n'est pas rien, tandis que d'autres ont opté pour un entre-deux avec un bon d'achat poussant ensuite à revenir acheter chez eux.

La date de sortie de Ghost of Yōtei est pour rappel fixée au 2 octobre 2025.