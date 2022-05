RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts en juin 2022 en fuite, du lourd en vue ?

Le mois de juin va bientôt débuter et c'est la semaine prochaine que les abonnés au PlayStation Plus pourront récupérer une nouvelle sélection de jeux qui fera suite à celle de mai, aucun changement au système n'étant à prévoir avec les nouvelles formules de ce côté. Forcément, les fuites sont de rigueur comme presque à chaque fois, mais elles ne viennent pas de billbil-kun cette fois, du moins pas encore. En effet, ce dernier a posté un message sur Dealabs indiquant à un utilisateur : « Mon annonce sera pour demain. N'achète pas de jeux pour enfants (ou adolescents), et pas de jeux ultra populaires. »

Non, cette fois, ce sont nos confrères espagnols d'Areajugones qui partagent une liste plutôt alléchante de trois jeux qui devraient donc être offerts en juin, à prendre avec des pincettes évidemment. Ce qui est sûr, c'est que le commentaire de billbil-kun fait bien penser à ces mêmes productions. Nous retrouverions ainsi en tête d'affiche le God of War de 2018, rien que ça, alors que les joueurs attendent impatiemment d'obtenir plus d'informations sur sa suite Ragnarök (pourquoi pas lors du State of Play de cette semaine). Les deux autres titres seraient Naruto to Boruto: Shinobi Striker, qui va avoir droit à une Saison 5 d'ici peu, et Nickelodeon All-Star Brawl, de quoi plaire aux fans d'animation en tout genre et de baston. Dans le lot, seul ce dernier dispose d'une version PS5.

Il faudra sans doute patienter jusqu'à mercredi en fin d'après-midi ou bien attendre le SoP selon la manière dont souhaite communiquer Sony Interactive Entertainment afin d'avoir la confirmation ou non de cette liste.

