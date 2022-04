PlayStation Plus : les dates de déploiement des nouvelles offres incluant le PS Now dévoilées

Le mois dernier, Sony Interactive Entertainment a dévoilé ses plans pour la refonte du PlayStation Plus, dans lequel va se fondre le PS Now, avec pour résultat de proposer trois paliers de souscription aux abonnés, le premier conservant ce qui se fait actuellement pour le même tarif. La question du déploiement avait alors été remise à plus tard avec un vague « juin 2022 » pour seule perspective. Eh bien, nous disposons désormais d'un calendrier clair communiqué sur le PlayStation Blog.

Finalement, c'est dès la fin mai que certains territoires vont voir débarquer ces nouvelles offres, avec l'Europe passant en dernier à la fin juin.

Nous travaillons d’arrache-pied au lancement du service et voulions vous faire part des dernières avancées. Notre nouvelle offre pour le PlayStation Plus sera déployée un peu plus tôt dans certains marchés d’Asie, puis au Japon. Voici un aperçu de notre nouveau plan de déploiement par région.

Asie (hors Japon) – sortie prévue le 23 mai 2022

Japon – sortie prévue le 1er juin 2022

Amériques – sortie prévue le 13 juin 2022

Europe – sortie prévue le 22 juin 2022

De plus, nous allons proposer l’accès au streaming dans le cloud dans les pays suivants (portant à 30 le nombre total de pays ayant accès au streaming dans le cloud**). Les marchés suivants disposeront également du palier Premium pour PlayStation Plus dès le lancement du service : Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Malte, Pologne, République de Chypre, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Nous préparons consciencieusement ce déploiement mondial pour proposer à nos abonnés des options flexibles, des jeux de qualité et un meilleur rapport qualité/prix depuis un moment déjà, et nous ne sommes plus qu’à quelques semaines du premier déploiement régional. Nous remercions la communauté PlayStation pour son soutien inébranlable. Nous aurons de nouvelles informations à vous dévoiler à l’approche de la date de lancement. Pour plus d’informations, notamment sur le prix dans votre marché local, consultez notre site Web, à l’adresse https://www.playstation.com/fr-fr/ps-plus/