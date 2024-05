RUMEUR Xbox Game Pass : un gros Souls-like arrive !

FromSoftware semble avoir le monopole sur les jeux de type Souls-like, tant le studio de Hidetaka Miyazaki a perfectionné sa formule au fil des années, tandis que les autres développeurs n'arrivent qu'à proposer des copies plus ou moins fades. Pourtant, l'année dernière, deux titres sont sortis du lot.

Lies of P, très inspiré de Bloodborne, a rencontré un joli succès critique, tout comme Lords of the Fallen, relecture de l'Action-RPG de Deck13 par CI Games et Hexworks. Un jeu dans le pur esprit des Dark Souls, dans un univers de dark fantasy, qui a reçu de belles notes à sa sortie. Si vous étiez passé à côté, bonne nouvelle, Lords of the Fallen pourrait très prochainement rejoindre le PC/Xbox Game Pass. C'est du moins ce qu'affirme l'insider eXtas1s, ce dernier indique que le titre serait rajouté dans le courant du mois de mai, de quoi ravir les abonnés déçus par la première vague de jeux. L'insider avait pour rappel déjà prédit l'arrivée de Brothers: A Tale of Two Sons dans le Game Pass avant l'annonce officielle.

Vendu à plus d'un million d'exemplaires en 10 jours, Lords of the Fallen reste une bonne pioche pour les amateurs de Souls-like, mais son succès n'aura pas vraiment suffi à CI Games, qui a dû licencier des développeurs. La semaine dernière, l'Action-RPG a accueilli l'ultime mise à jour Master of Fate rajoutant des mécaniques de rogue-like, de quoi diversifier l'expérience de jeu. Si jamais le titre vous intéresse, vous pouvez déjà vous abonner au Game Pass Ultimate contre 14,99 € via Amazon, Cdiscount et Fnac.

