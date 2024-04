Lords of the Fallen: Master of Fate, une ultime mise à jour qui change tout pour le Souls-like

En octobre dernier, CI Games et Hexworks lançaient Lords of the Fallen, un Action-RPG dans un univers de dark fantasy qui reprend la formule des Dark Souls de FromSoftware. Malgré ses quelques défauts, le titre a vite séduit les amateurs du genre, les ventes ont été bonnes et de nombreux contenus additionnels ont été publiés.

Ils y a quelques jours, les développeurs lançaient la mise à jour Master of Fate de Lords of the Fallen, la dernière du jeu. Saul Gascon, producteur exécutif chez Hexworks, est revenu en détail sur ce contenu additionnel sur le site Xbox, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette ultime mise à jour :

Il y a six mois, nous vous avons accueilli dans le monde fantastique sombre et intimidant de Mournstead, à l’occasion du lancement de notre premier jeu, Lords of the Fallen, sur Xbox Series X|S. Nous voulions interpeller les fans d’action-RPG en leur proposant une nouvelle approche du genre et, en tant que l’un des premiers jeux à avoir été développé avec l’Unreal Engine 5, leur offrir une expérience unique.

Cette semaine, nous avons atteint la plus grande étape depuis le lancement : La version 1.5 – Master of Fate. C’est le point culminant de plus de 30 mises à jour publiées depuis le lancement, qui ont permis d’ajouter du nouveau contenu et des mises à jour de qualité de vie – y compris un équilibrage rigoureux de la difficulté – qui ont amélioré de manière significative les performances, la stabilité et l’optimisation de l’ensemble du jeu. Tout cela fait de Master of Fate la meilleure version de Lords of the Fallen à ce jour.

Il est important de noter que Master of Fate constitue la dernière étape de la feuille de route du jeu après son lancement : Un système de modification de jeu avancé véritablement révolutionnaire qui vous permet de modifier et d’altérer le gameplay de plusieurs façons fondamentales.

Disponibles pour celles et ceux qui ont terminé la campagne comme pour les nouveaux venus, ces modificateurs incluent la possibilité de rendre le butin aléatoire, de sorte que vous ne saurez jamais ce que vous allez ramasser ensuite ; n’importe quelle arme, pièce d’armure ou objet peut être trouvé à n’importe quel moment du sombre et périlleux voyage à travers Mournstead. De même, vous pouvez choisir d’activer le modificateur d’apparition aléatoire des ennemis et affronter à tout moment l’un des plus de 70 types d’ennemis qui marquent le paysage des royaumes des vivants et des morts… qui sait ce qui vous attend au prochain coin du chemin !

Comme si le fait de ne pas savoir quelle créature impie est prête à vous pulvériser à tout moment ne suffisait pas à vous faire frissonner, d’autres modificateurs permettent d’ajuster le nombre d’ennemis lors des rencontres de groupe, tandis qu’un autre – le modificateur Withered Healing – limite l’efficacité des objets de santé. Si vous l’activez, vous ne pourrez récupérer de la santé qu’en infligeant des dégâts aux ennemis, ce qui vous encouragera à adopter un style de jeu plus agressif. Et pour un défi ultime, nous avons ajouté un modificateur plutôt infâme… le mode Ironman. Si vous vous faites tuer dans l’Umbral – le royaume des morts – et que ce mode est activé, vous devrez recommencer votre périple pour contrer le dieu-démon Adyr, mais avec votre butin et votre niveau de personnage intacts (j’ai bien dit qu’il fallait que vous vous donniez à fond !).

Bien entendu, l’activation d’une ou de plusieurs combinaisons de modificateurs changera radicalement la façon dont vous vivrez Lords of the Fallen. L’idée de traverser le village de Redcopse – le tout premier endroit du jeu après la zone de didacticiel – et d’être confronté à plusieurs voleurs de peaux alors que vous n’êtes armé que d’un armement de niveau 1 a de quoi faire faire des cauchemars… Cependant, aucune combinaison n’a plus d’effet sur le jeu que l’activation des modificateurs d’ennemis aléatoires, de butin aléatoire et de mode Ironman…

Imaginez un instant que vous ayez la force d’âme et le courage d’entamer un voyage à travers les deux royaumes, où n’importe quelle arme peut être trouvée à n’importe quel moment, et où les créatures les plus infernales peuvent se cacher dans les ténèbres. Imaginez que vous sachiez qu’une erreur de concentration ou de jugement vous ramènera au tout début de l’histoire du Dark Crusader. En clair, si vous activez ces modificateurs spécifiques, vous ne ferez pas l’expérience de Lords of the Fallen en tant que jeu d’action-RPG, mais plutôt en tant que roguelike action – une perspective incalculablement redoutable !

Alors… oserez-vous devenir un Master of Fate ?