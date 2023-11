Lords of the Fallen : une roadmap pleine de contenus gratuits dévoilée

Développé par Hexworks, un studio interne de CI Games, Lords of the Fallen aura réussi l'exploit de satisfaire les amateurs de Souls-like en reprenant, correctement cette fois, la formule des titres de FromSoftware. Un Action-RPG dans un univers de dark fantasy déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires, mais les développeurs ne sont pas prêts de se reposer.

Aujourd'hui, les studios dévoilent la roadmap de Lords of the Fallen. Le jeu a déjà eu droit à un évènement à l'occasion de Halloween, ainsi qu'à une grosse mise à jour qui modifie surtout le New Game+, mais les joueurs vont avoir de quoi faire pendant les prochaines semaines. Deux évènements vont être lancés d'ici la fin de l'année, des patchs et mises à jour d'équilibrage seront également publiés, mais ce n'est pas tout. Des quêtes vont être rajoutées, avec à la clé des armes et armures, dont certaines conçues par la communauté. 12 nouveaux sorts vont aussi faire leur apparition, ainsi que des nouvelles exécutions, et encore des améliorations pour le NG+.

Lords of the Fallen a donc encore de beaux jours devant lui, vous pouvez retrouver le Souls-like à partir de 48,98 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.