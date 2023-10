Lords of the Fallen fait le fier dans une nouvelle vidéo

CI Games et Hexworks ont réussi leur pari avec Lords of the Fallen, édition 2023. Le Souls-like est bien plus réussi que le titre de Deck13 sorti il y a neuf ans, les notes ont été globalement positives et les ventes ont suivi : le titre s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires en une dizaine de jours.

Les studios se félicitent de ce succès critique et commercial aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce, qui met en avant les avis élogieux de la presse spécialisée. Une vidéo « accolades trailer » impressionnante et musicale, avec le titre culte de Danzig, Mother, en fond sonore. L'occasion également de revoir en action quelques ennemis du jeu.

Lords of the Fallen est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez vous le procurer via notre guide d'achat : BON PLAN sur Lords of the Fallen : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)