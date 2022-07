Xbox Game Pass : les 12 nouveautés de début juillet 2022 dévoilées

Après une fin du mois de juin forcément au ralenti après une première moitié nettement plus dense, le Game Pass reprend son rythme infernal pour la première quinzaine de juillet 2022. Il y aura pas moins de 12 jeux à l'honneur, dont quelques classiques, des productions récentes et des aventures familiales.



Par exemple, dès aujourd'hui, vous pouvez ainsi profiter grâce à votre abonnement de Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza 2, le road trip procédural Road 96 débarquera dès jeudi, tout comme Matchpoint - Tennis Championships, et les plus jeunes pourront se lancer dans des titres Peppa Pig et Pat'Patrouille à compter de la semaine prochaine. Le programme complet, avec également quelques départs du catalogue, est visible ci-dessous.

Disponible aujourd’hui

Last Call BBS (PC) ID@Xbox

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Démarrez votre Lance Z5 et plongez dans Last Call BBS, le dernier jeu de Zachtronics ! Le Barman a rempli son ordi rétro de jeux à énigmes à télécharger et auxquels jouer. Pas besoin de s’inquiéter de la protection informatique, ils sont tous piratés et il ne vous reste qu’à vous amuser !

Yakuza 0 (Cloud, Console & PC)

L’extravagance, le glamour et la décadence des années 80 sont de retour avec Yakuza 0. Incarnez Kazuma Kiryu et plongez dans un monde troublé où le moindre recouvrement de dette qui déraille peut mener au meurtre. Entrez ensuite dans la peau de Goro Majima et explorez sa vie « normale » en tant que propriétaire d’un cabaret.

Yakuza Kiwami (Cloud, Console & PC)

1995, Kamurocho. Pour sauver son frère d’armes Akira Nishikiyama et son amie d’enfance, Yumi, Kazuma Kiryu écope d’une peine de prison pour un crime qu’il n’a pas commis. Découvrez l’histoire par laquelle la légendaire série Yakuza a commencé, sans oublier les drames, l’action et les mini-jeux hilarants iconiques de la saga.

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console & PC)

Un assassinat menace de dégénérer en guerre totale entre le clan Tojo et l’Alliance Omi. Kiryu, le Dragon de Dojima, doit se rendre à Osaka, dans le quartier de Sotenbori, pour tenter de rétablir la paix entre les clans rivaux, mais Ryuji Goda, le Dragon du Kansai, fera tout pour obtenir la guerre.

Prochainement

DJMax Respect V (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 juillet

DJMax Respect V est le dernier épisode en date de la franchise de jeux de rythme acclamée DJMax. Profitez de morceaux d’artistes populaires comme Marshmello, Porter Robinson ou Yukika, de clips vidéo exclusifs en Full HD, du multijoueur en ligne, de nouveaux modes de jeu et de plus encore !

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 7 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Matchpoint: Tennis Championships modernise le tennis, vivez une expérience fidèle des courts de tennis, avec un mode carrière riche et un système de matchmaking unique. Le jeu met l’accent sur le réalisme tactique, le positionnement et la visée, vous permettant de déplacer votre superstar avec précision pour tirer le meilleur parti de ses tirs.

Road 96 (Cloud, Console & PC) – 7 juillet

Lors de ce voyage périlleux vers la frontière, vous rencontrerez des personnages incroyables et découvrirez leurs histoires entrelacées et leurs secrets, pour vivre une aventure en constante évolution. Chaque kilomètre vous demandera de faire un choix et vos décisions modifieront le déroulé de votre périple, les personnes que vous croiserez… en réalité, elles changeront peut-être même le monde.

Escape Academy (Console & PC) ID@Xbox – 14 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Vous venez d’arriver à l’Escape Academy, une école où des élèves prometteurs apprennent l’art de l’évasion. Découvrez plus de douze salles conçues avec soin par des experts des escape games réels.

Mon Amie Peppa Pig (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Vivez une aventure amusante avec Peppa Pig ! Créez votre personnage, sonnez à la porte de Peppa et embarquez dans votre histoire. Peppa vous proposera des activités partout : de la Plage au Musée et même à Patata-Parc. Aidez Papa Pig à trouver ses lunettes, suivez les empreintes d’animaux dans la Forêt, sautez dans les flaques de boue et plus encore ! Chaque partie est une nouvelle expérience !

Overwhelm (PC) ID@Xbox – 14 juillet

En infériorité numérique, vous n’avez presque plus de munitions et la paranoïa commence à s’installer. Dans le jeu de plateforme horrifique rempli d’action Overwhelm, vos ennemis obtiennent des bonus et vous, non. Explorez les voies suffocantes de la ruche au moyen d’une carte incomplète. À mesure que vous viendrez à bout des cinq boss, leurs compétences seront distribuées à leurs sbires. De quoi compliquer les choses.

Pat’Patrouille : le film, À la rescousse d’Adventure City (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Une grande ville est synonyme de grande aventure ! Quand Ryder et la Pat’Patrouille apprennent que M. Humdinger a pris le contrôle d’une métropole bouillonnante de vie, ils se précipitent pour sauver Adventure City de ses machinations perfides. Les chiots ont besoin de vous dans leur Pat’croyable équipe !

PowerWash Simulator (Cloud, Console & PC) – 14 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Relâchez la pression avec PowerWash Simulator ! Éliminez vos soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Allumez votre nettoyeur haute pression et éliminez toute la saleté et la crasse que vous pouvez trouver. Profitez du plaisir simple que procure le nettoyage à haute pression.

Au cas où vous l’auriez manqué

House Flipper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – Disponible

Vos idées de rénovation intérieure rencontrent le jeu vidéo ! Proposez la meilleure décoration, meublez les maisons et choisissez les couleurs. Vous ne manquerez pas d’opportunités, vous rencontrerez différents clients aux envies particulières et serez équipé des meilleurs outils pour faire votre travail.

Contenu téléchargeable et mise à jour

Marvel’s Avengers présente Jane Foster, la Puissante Thor – Disponible

Jane Foster, la Puissante Thor, rejoint le casting de Marvel’s Avengers. Elle possède la force et la puissance d’une Déesse du Tonnerre, sans délaisser son côté humain. Cette mise à jour vient encore enrichir un titre débordant de contenu, dont une campagne solo riche, 10 héros jouables et de l’action sans fin en multijoueur jusqu’à 4. Lisez cet article pour en savoir plus.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Fall Guys : Costume Robo Rabbit – Disponible

Surmontez d’étranges obstacles, dépassez des adversaires hors du commun et venez à bout des lois de la physique en titubant vers la gloire. Sautillez en direction de la Couronne en incarnant Robo Rabbit, l’adorable lapin androïde !

FIFA 22 : Pack Supercharge – Disponible

Boostez votre Ultimate Team avec le Pack Supercharge, qui contient 10 joueurs classés 80 ou plus ainsi qu’un choix parmi les quatre joueurs de prêt de l’équipe de la saison, classés 95 et plus, pour 5 matchs, afin de dominer le terrain !

MLB The Show 22 : Pack de l’été – 12 juillet

Célébrez l’été sur le terrain ! Le pack de l’été de MLB The Show 22 vous offre un pack athlètes Diamant, un pack Ballplayer Diamant et 5 packs The Show. Au total, 29 objets vous attendent !

Halo Infinite : Pack Pass Tense pour le Rocket Warthog – 13 juillet

Personnalisez votre arsenal pour la Saison 2 : Loups Solitaires, avec la peinture exclusive Pass Tense pour le Rocket Warthog, quatre boosts de double XP et quatre échanges de défis !

Century: Age of Ashes – Pack de dragon Krød Slaglands – 14 juillet

Déchaînez les dragons pour la Saison 1 ! Obtenez votre dragon Krød Slaglands, une armure, une icône de joueur et un boost d’XP.

Ils nous quittent le 15 juillet

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass, n’hésitez pas à vous y plonger en attendant pour finir ce que vous aviez commencé. Bien sûr, vous pouvez également profiter de jusqu’à 20 % de réduction sur l’achat de ces titres pour les conserver !