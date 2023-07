Xbox Game Pass : les nouveautés de début juillet 2023 dévoilées, avec le retour de GTA V !

Même s'il s'est déjà écoulé à 180 millions d'exemplaires en 10 ans, GTA V attire encore à chaque fois tous les regards quand il est offert quelque part ou rejoint un service. C'est donc avec intérêt que vous apprendrez que Grand Theft Auto V revient dans le catalogue du Xbox Game Pass, près de 2 ans après l'avoir quitté (pour la seconde fois).

Il sera proposé en ce début du mois de juillet aux côtés d'autres productions intéressantes, comme Exoprimal et Techtonica en day one, le classique indé The Cave, ou l'apprécié Insurgency: Sandstorm. Le calendrier complet des prochains jours est visible ci-dessous, avec aussi un point sur les 3 jeux qui quitteront le catalogue le 15 juillet.

Disponible aujourd’hui

Grand Theft Auto V (Cloud et Console)

Un jeune arnaqueur de rue, un braqueur de banque à la retraite et un psychopathe terrifiant se retrouvent mêlés ensemble au monde criminel, au gouvernement américain et à l’industrie du divertissement. Ils doivent réaliser une série de braquages dangereux pour survivre dans une ville impitoyable dans laquelle ils ne peuvent faire confiance à personne – et encore moins les uns aux autres. Comprend les versions Xbox One et Xbox Series X|S de Grand Theft Auto V.

Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Console et PC)

Entrez dans un royaume qui mêle mythologie ancienne et esthétique asiatique traditionnelle dans Sword and Fairy : Together Forever ! Tissant son histoire entre les trois clans des humains, des divinités et des démons, le jeu vous place aux commandes d’un groupe de personnages mémorables, chacun doté d’une personnalité, de motivations, de compétences, de forces et de faiblesses uniques.

Prochainement

McPixel 3 (Cloud, Console et PC) – 6 Juillet

McPixel 3 est une aventure époustouflante qui permet au héros en herbe d’éviter une catastrophe après l’autre en utilisant des méthodes non conventionnelles, parfois drôles, pour semer la pagaille.

Common’hood (Cloud, Console et PC) – 11 juillet

Common’hood est un jeu de gestion de développement communautaire et économique doté d’outils personnalisables. Rassemblez des matériaux de récupération, cultivez votre propre nourriture, recherchez de nouvelles technologies, fabriquez de nouveaux outils et construisez une nouvelle maison. Common’hood vous invite à explorer et à découvrir des personnages uniques qui, d’étrangers, deviendront des membres de la famille, aidant la communauté à surmonter la pénurie de nourriture et d’abris.

Insurgency: Sandstorm (PC) – 11 juillet

Combattez dans les environnements déchirés par la guerre née d’un conflit contemporain grâce à une série de modes multijoueurs coopératifs et JcJ intenses. Ressentez chaque balle et craignez chaque impact dans des combats rapprochés féroces tandis que votre équipe se bat pour la victoire.

Exoprimal (Cloud, Console et PC) – 14 juillet (cocorico)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass: chaque mois est le mois du T. Rex dans Exoprimal ! Formez des escouades et affrontez des hordes de dinosaures dans une série de wargames sans fin dirigés par l’intelligence artificielle Leviathan. Mélangeant les combats PvE et PvP avec une variété d’objectifs et de puissants exosuits à piloter, aucun match d’Exoprimal ne se déroule de la même manière.

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console et PC) – 18 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : plongez dans le monde souterrain et bioluminescent d’une planète extraterrestre rebelle en explorant et en construisant de vastes usines dans Techtonica. Travaillez seul ou en coopération pour maîtriser l’automatisation, rassembler des ressources, rechercher de nouvelles technologies, modeler le terrain destructible, établir une base d’opérations et découvrir des secrets oubliés depuis longtemps.

The Cave (Cloud et Console) – 18 juillet

The Cave est un jeu d’aventure du créateur de Monkey Island et Maniac Mansion, Ron Gilbert, et de Double Fine Productions, le studio primé à l’origine de Psychonauts et Brütal Legend. Constituez votre équipe de trois parmi sept aventuriers improbables, chacun doté d’une personnalité unique, et descendez dans les profondeurs mystérieuses de l’île.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Conduis comme Barbie & Ken dans Forza Horizon 5 – Disponible dès maintenant

Barbie… dans Forza ?? Consultez votre centre de messages dès aujourd’hui pour recevoir la Chevrolet Corvette EV de 1956 “Barbie Movie” et le pick-up GMC HUMMER EV de 2022 “Barbie Movie” de Ken, qui sont maintenant disponibles en téléchargement ! Le film Barbie sortira en salles le 19 juillet 2023. Pour plus de détails, consultez notre article dedié sur Xbox Wire en Français.

FIFA 23 Women’s World Cup – Disponible dès maintenant

Vivez la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023 dans FIFA 23 sans frais supplémentaires. Jouez pour le trophée le plus convoité du football féminin, avec les 32 nations qualifiées, les décors de stade, les cinématiques, les présentations de match, les commentaires dédiés, et bien plus encore.

Hi-Fi Rush: Arcade Challenge! Update! – Disponible dès maintenant

Fans de Hi-Fi Rush, préparez-vous à retourner dans la fosse : le brawler d’action rythmique de Tango Gameworks s’enrichit non pas d’une, mais de DEUX nouvelles façons de jouer dans le Défi Arcade ! Mise à jour ! – un ajout gratuit pour tous les joueurs de Hi-Fi Rush.

Wo Long: Fallen Dynasty – La Bataille de Zhongyuan DLC – Disponible dès maintenant

Les membres du Game Pass économisent jusqu’à 10 % ! Partez à la conquête de nouveaux scénarios et affrontez de nouveaux démons dans Wo Long : Fallen Dynasty, la bataille de Zhongyuan. Affrontez les Trois Royaumes ravagés par les démons et surmontez les obstacles d’un combat mortel !

Sniper Elite 5: Kraken Awakes DLC – Le 6 juillet

Les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur le Season Pass 2, qui comprend le DLC Kraken Awakes. Ce dernier pack de contenu comprend une toute nouvelle mission, un nouveau pistolet Mod.712 et des skins pour compléter le look américain de Karl. De plus, découvrez la carte multijoueur gratuite, The Abandoned Quarry.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Madden NFL 23: EA Play Pack Ultimate Team – 6 juillet

Déverrouillez votre pack EA Play Ultimate Team, qui contient de nouveaux joueurs pour améliorer votre équipe Madden NFL 23 Ultimate Team ! Les membres Game Pass Ultimate et EA Play peuvent automatiquement obtenir ce pack en entrant dans Ultimate Team du 6 au 31 juillet.

Sea of Thieves: Pack “Obsidian Banjo”– 6 juillet

Pour une période limitée, récupérez des objets du célèbre set Obsidienne ! Ce pack contient un banjo d’Obsidienne, une boussole Onyx et une coque d’Obsidienne. Cet avantage nécessite d’avoir accès à Sea of Thieves (achat ou via Xbox Game Pass)

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Gagnez des points Microsoft Rewards, simplement en jouant à vos titres préférés. Le Game Pass sur console et le Game Pass Ultimate vous permettent de terminer des Quêtes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Retrouvez les dans la section Game Pass de votre console ou via l’application mobile Xbox Game Pass. Jouez, finalisez vos Quêtes et utilisez vos points pour obtenir des cartes cadeaux Xbox et bien d’autres choses.

Obtenir un Succès dans un jeu du Game Pass (Quête quotidienne – 50 points)

Peggle 2 (250 points – pour les abonnées Ultimate uniquement ) – Touchez 100 taquets oranges

Ghostwire Tokyo (5 points) – Jouez

Ils nous quittent le 15 juillet

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c’est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et continuer à y jouer.