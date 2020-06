Sea of Stars : le RPG rétro s'offre un deuxième trailer dans le cadre du Summer Game Fest, la démo jouable bientôt disponible pour les backers

Après le succès de The Messenger en 2018, les développeurs de Sabotage ont décidé d'explorer plus en profondeur l'univers qu'ils ont créé avec une préquelle nommée Sea of Stars. Le jeu a eu recours un peu plus tôt cette année à un financement participatif via un Kickstarter couronné de succès, dont tous les paliers ont été atteints sans souci. Nous n'avions plus eu de nouvelles de ce RPG au style rétro depuis fin avril, mais c'était pour qu'il fasse un retour remarqué en ce début de semaine.

C'est donc dans le cadre du Summer Game Fest qu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée, mettant en scène les trois personnages principaux jusqu'à présent dévoilés, à savoir Valere, la fille de la Lune, Zale, le garçon du soleil et Garl le guerrier cuisinier. Exploration, énigmes et affrontements s'enchaînent avec en fond la musique du compositeur Yasunori Mitsuda, à qui nous devons notamment l'OST de Chrono Trigger, dont Sea of Stars puise en partie son inspiration.

Toujours aussi alléchant, il faudra tout de même patienter encore longtemps avant de découvrir le résultat final, puisque Sea of Stars n'est attendu qu'en 2022 sur PC (Steam) et des consoles non spécifiées. Pour autant, les backers ayant suffisamment contribué (60 $CA) auront le plaisir de s'essayer à une démo jouable « très bientôt » à en croire le post accompagnant la vidéo sur Kickstarter. Ladite démo sera coupée en plein milieu du jeu et disposera des deux protagonistes jouables alors qu'ils partent réaliser une quête sans le reste de l'équipe. Des balises [REDACTED] devraient être utilisées comme dans le trailer pour ne pas gâcher la surprise, tout en laissant assez d'éléments visibles pour en découvrir plus sur le monde. Une ville, un donjon extérieur et un autre intérieur devraient ainsi être accessibles, permettant d'expérimenter le système de combat et les déplacements, en plus de découvrir les mécaniques de progression.

