Sea of Stars : le charmant RPG rétro termine son Kickstarter sur un carton !

Sabotage Studio avait réussi à apporter sa patte aux metroidvania et jeux de plateformes en 2D avec The Messenger. Il va désormais nous proposer un projet bien différent, mais dans le même univers, avec Sea of Stars. Ce RPG hommage aux piliers du genre innovera avec des mécaniques d'exploration, de défense et de timing lors des combats qui bousculeront les habitudes des adeptes de jeux de rôle en tour par tour.

Le studio québécois a mis toutes les chances de son côté en demandant aux joueurs de financer le projet sur Kickstarter. La collecte de fonds vient de toucher à sa fin, et le succès est total : 133 000 $CA (~87 000 €) étaient demandés, mais au final, 25 587 contributeurs ont engagé 1 628 056 $CA (~1 070 000 €) pour soutenir le titre. Tous les paliers pour débloquer du contenu additionnel ont logiquement été atteints, dont un DLC gratuit pour les backers appelé Throes of the Watchmaker.

Quel parcours ! Le temps a filé, et nous y voilà, 30 jours plus tard. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soutenu le projet si tôt. C'était un acte de foi pour certains d'entre vous, mais nous promettons de consacrer toute notre énergie à honorer tout ce soutien au cours des 2 prochaines années. Avec le recul, c'est fou de penser à la façon dont il y a un mois nous étions remplis de doutes et de suppositions, et avions même envisagé d'annuler la campagne ! Nous sommes tous dans le même bateau maintenant, alors même si notre objectif principal sera de vous proposer un jeu aussi bon que possible, vous pouvez vous attendre à des révélations sympas et à un engagement élevé de notre part sur notre Discord ! Notre vocation est de divertir, et dans le contexte actuel, cette mission trouve un but supplémentaire pour aider les gens à se distraire des choses. Votre accueil chaleureux pour toutes les révélations a fait de même pour nous, alors encore une fois merci du fond du cœur <3 Alors que nous entrons en production, les souvenirs de cette campagne nous emporteront. Avec tout notre amour, et pour le meilleur, Sabotage

Avant de fêter cette réussite, Sabotage avait dévoilé un troisième personnage jouable. C'est un certain Garl, combattant cuisinier, né sans pouvoir et qui a perdu l'usage d'un œil face à un monstre, qui va malgré tout se joindre à ses meilleurs amis Zale et Valere dans leur quête. Maintenant, la patience est de mise : Sea of Stars n'est pas prévu avant 2022 sur PC et « consoles ».