Sea of Stars : un adorable RPG rétro par les créateurs de The Messenger annoncé, mais il a besoin de vous

The Messenger avait caressé tous les fans de jeux de plateformes rétro dans le sens du poil, avec un savant mélange des codes des metroidvania avec ceux des jeux d'aventure en 2D, n'hésitant pas à jouer sur l'esthétique 8 et 16 bits pour mieux paraître. Les Québécois de Sabotage Studio veulent désormais s'attaquer à un autre genre tout aussi noble, le RPG.

Ils annoncent aujourd'hui Sea of Stars, une aventure qui prend justement place bien avant The Messenger, alors que le monde n'est pas encore inondé. Quelques lieux et visages devraient sembler familiers aux connaisseurs, alors que des indices dessineront les plans d'un univers bien plus large que le studio espère développer à l'avenir. Le récit tournera autour de la thématique de l'amitié reliant les six personnages jouables : les deux confirmés à cette heure sont Zale, un épéiste du Solstice d'Été, et Valere, maîtresse des arts martiaux et adepte de la magie lunaire née sous le Solstice d'Hiver.

Pour ce jeu en particulier, le gameplay va totalement changer pour passer aux combats tactiques au tour par tour, avec des combos, des timings à maîtriser pour porter des coups plus puissants, des choix défensifs pour mieux encaisser les attaques, des orbes pour doper temporairement nos compétences, des boss aux patterns évolutifs, et bien plus encore. Affrontement et exploration s'enchaîneront sans écran de séparation, pour une expérience fluide et libre, avec notamment des phases d'escalade ou de nage, et même des déplacements en bateau entre les îles. Et promis, pas de grinding, vous n'aurez pas besoin de chercher de l'expérience à tout va pour assurer votre progression.

Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à consulter la riche page Kickstarter du jeu. Car oui, Sea of Stars débute son histoire par un financement participatif, avec un objectif de 100 000 $ pour assurer sa réalisation. Si l'objectif est atteint, il ne sortirait qu'en 2022, avec une traduction française, sur PC et « consoles » : Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X pourraient tous être concernés. Vous avez jusqu'au 18 avril 2020 pour faire grossir la cagnotte, et pourquoi pas débloquer du contenu additionnel pour la future expérience.