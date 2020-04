Sea of Stars : un compositeur de légende confirmé pour l'adorable RPG rétro

Sea of Stars aura beau se dérouler dans le même univers que The Messenger, il proposera un gameplay radicalement différent. Le titre est pensé comme un hommage aux RPG rétro en vue de dessus, avec en prime des combats tactiques au tour par tour, de la défense basée sur le timing ou encore un côté exploration poussé.

Il n'est pas cependant pas prêt de voir le jour, car passe actuellement par la phase du financement participatif sur Kickstarter pour assurer ses arrières. Le succès est déjà au rendez-vous avec plus de 400 000 € récoltés à onze jours du terme de la campagne. Cela lui a permis de largement dépasser son but initial de 87 000 € pour se garantir le développement de cinématiques par DuCoup Animation, un donjon bonus, un New Game+, une fin alternative ou encore un documentaire sur sa création. Un dernier objectif doit être annoncé pour encourager les derniers donateurs, et il tournera autour du contenu post-lancement.

Le jeu vient de frapper très fort en faisant une annonce qui n'est pas liée aux sous récoltés, celle de son compositeur attitré : Yasunori Mitsuda. Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais au moins son œuvre, car il est derrière les musiques de Xenogears et Chrono Trigger, deux des jeux de rôle les plus cultes de l'histoire.

Sans savoir exactement pourquoi, « Je veux écrire de la musique pour ce jeu » était le sentiment que j'avais en le voyant faire revivre l'âge d'or nostalgique des années 90. Bien qu'il existe encore de nombreux jeux avec ce style classique, je ne pense pas que les joueurs se satisfassent juste de la nostalgie. Comme avec leur jeu précédent, en ajoutant de nouveaux systèmes et idées à des formules classiques, Sabotage Studio insuffle un air frais et nouveau dans leur travail. Impressionné par le respect qu'ils témoignent pour les jeux d'antan tout en offrant aux joueurs de nouvelles façons de s'amuser, je me suis retrouvé à vouloir faire un jeu avec Sabotage Studio. Attendez-vous à une aventure passionnante.

Sea of Stars met donc toutes les chances de son côté pour nous en mettre plein les yeux et les oreilles en 2022, sur PC et « consoles ».