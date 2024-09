Sea of Stars : ce mode ultra attendu tient enfin sa date de sortie

Développé par le studio indépendant Sabotage Studio, Sea of Stars est un jeu de rôle incontournable pour tous les amateurs de RPG rétro. L'équipe québécoise continue de chouchouter son jeu, le DLC gratuit Throes of the Watchmaker arrivera au printemps prochain avec les classes Acrobate pour Valere et Jongleur pour Zale, sans oublier un nouveau personnage jouable, Arty, et un tas d'autres nouveautés. Mais une grosse nouveauté arrivera dès cette année.

Sabotage Studio annonce aujourd'hui que la date de sortie de la mise à jour Dawn of Equinox est fixée au 12 novembre 2024 dans Sea of Stars. Elle rajoutera notamment le mode coopératif à trois joueurs, annoncé en mars dernier et très attendu par les fans. Les joueurs vont donc pouvoir évoluer ensemble sur la carte et découvrir les combats 2.0, rajoutant de nouvelles mécaniques de gameplay et permettant de conserver son combo entre les affrontements.

Le prologue va quant à lui être adapté en conséquence, les joueurs pourront également admirer une nouvelle cinématique à un moment charnière de l'aventure, utiliser une relique inédite pour le speedrun, choisir parmi trois options de difficulté, profiter d'une relique de perroquet améliorée et même d'une traduction en québécois. En plus de cela, d'autres améliorations et corrections de bugs sont prévues.

Sabotage Studio présentera cette update lors d'un livestream sur Twitch ce mardi 1er octobre, à partir de 20h00. En attendant de découvrir la mise à jour gratuite Dawn of Equinox, vous pouvez retrouver Sea of Stars à 29,99 € sur Amazon.