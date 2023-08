Sea of Stars : les notes sont folles, les ventes explosent

Jeu d'action et de plateforme en 8 et 16 bits, The Messenger a su agréablement surprendre les joueurs qui l'ont découvert en 2018. Développé par Sabotage Studio, le titre a droit cette semaine à une préquelle dans le même univers, Sea of Stars, qui prend la forme d'un jeu de rôle rétro.

Un titre évidemment attendu au tournant par les fans de The Messenger, mais Sabotage Studio montre qu'il maîtrise son sujet, Sea of Stars fait un véritable carton, avec des notes dithyrambiques, jusqu'à 91/100 sur Metacritic ! Le jeu de rôle au tour par tour met tout le monde d'accord, le pixel art est maîtrisé, l'histoire est passionnante, les personnages bien écrits, le gameplay est amusant, les musiques sont magnifiques, bref, c'est un incontournable pour tous les amateurs du genre. Voici un aperçu des excellentes notes reçues :



Et ces derniers ne se sont pas fait prier, Sabotage Studio annonce que Sea of Stars s'est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires le jour de sa sortie ! Un véritable succès critique ET commercial pour le RPG indépendant, disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.