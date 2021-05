Pokémon Diamant Étincelant, Perle Scintillante et Légendes Arceus : les prochains jeux Switch se trouvent des dates de sortie et des jaquettes !

Lors du Pokémon Day du 28 février dernier, The Pokémon Company nous a régalés avec l'annonce de trois jeux différents pour la Switch, avec d'un côté le duo de remakes tant attendu par les fans, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, qui arborera une esthétique assez particulière et qui est en développement chez ILCA, Inc., et de l'autre un inattendu projet baptisé en français Légendes Pokémon: Arceus, qui nous transportera dans le Sinnoh d'antan en monde ouvert. Peu de choses sont finalement connues à leur sujet, mais cela devrait bientôt changer puisque nous découvrons aujourd'hui les dates de sortie de tous ces jeux !

Nous n'allons pas vous faire attendre plus longtemps, les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante sont attendus le vendredi 19 novembre 2021, tandis que Légendes Pokémon: Arceus sera lancé deux mois plus tard, le vendredi 28 janvier 2022. Autant dire que l'hiver sera chaud bouillant pour les fans de la licence ! Pour l'occasion, les jaquettes de ces trois jeux ont aussi été partagées, à voir ci-dessous. Et, non, Arceus ne daigne pas se montrer, laissant plutôt notre personnage (garçon ou fille) ainsi que leurs partenaires prendre la pose de dos face au Mont Couronné. Un Pack Duo réunira d'ailleurs Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.

Au passage, nous apprenons également que Pokémon HOME sera mis à jour en juin pour y ajouter un calendrier des captures classant ainsi par date l'arrivée le moment d'obtention de nos créatures. Elle servira aussi à visualiser les Pokémon que nous avons enregistrés sous différents angles.

