Ace Combat fête ses 30 ans en vidéo : du teasing, un concert et une belle manette en attendant le 8e épisode

Le 30 juin 1995, Namco sortait Ace Combat sur PlayStation au Japon (Air Combat en Occident), une simulation de combats aériens en avions basé sur le jeu d'arcade du même nom lancé en 1993. Trois décennies plus tard, la licence compte désormais sept épisodes principaux et quelques spin-offs. Forcément, cela se fête, même si ce n'est pas encore avec l'annonce du prochain épisode développé en partenariat avec ILCA depuis 2021 au sein de leur société Bandai Namco Aces. Pour l'occasion, une vidéo anniversaire a été diffusée, récapitulant dans un premier temps les divers jeux sortis jusqu'à présent, avant de mettre en avant le site officiel et d'introduire le concert Ace Combat/S The Symphony 30th Anniversary, prévu le 31 janvier 2026 à Saitama et qui inclura une session de discussions de l'équipe de développement. Le reste est bien plus léger avec la mascotte Nugget dans les locaux des développeurs. Les écrans sont évidemment floutés, mais nous voyons notamment le nom de la licence avec un sous-titre rouge, qui pourrait être le huitième épisode.

Le directeur de la licence Kazutoki Kono a de son côté pris la parole sur le site officiel :

À tous les fans qui continuent de soutenir la série Ace Combat Depuis la sortie du premier titre en 1995, grâce à votre soutien indéfectible, la série Ace Combat a franchi une étape importante : son 30e anniversaire en 2025. Avant tout, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à tous nos fans et à toutes les personnes qui ont soutenu la série au fil des ans. Merci sincèrement, du fond du cœur. Ce moment est l'occasion pour nous de vous témoigner trente ans de reconnaissance. Je crois que perpétuer un héritage sur trois décennies signifie bien plus que le simple passage du temps. J'ai toujours partagé ce message avec tous ceux qui ont participé à la série : « Offrir des expériences émotionnellement riches et de grande qualité qui dépassent les attentes, susciter l'enthousiasme pour ce qui arrive ensuite, et répondre à cette attente avec une ambition encore plus grande. En poursuivant ce cycle, nous construisons un lien de confiance avec nos joueurs, et ce lien est la plus belle expression de notre gratitude. » Au cours des trente dernières années, les temps ont changé. Les valeurs ont évolué, les technologies ont évolué. Notre entreprise et notre équipe se sont continuellement transformées pour faire face à ces changements. En un mot, nous avons accueilli le changement avec enthousiasme. Il y a eu des moments où nous n'avons peut-être pas pleinement répondu à vos attentes. Mais je crois aussi qu'il y en a eu où nous les avons dépassées, où nous avons atteint des sommets inimaginables. Le fondateur de Namco, Masaya Nakamura, a dit un jour : « Seuls ceux qui savent s'adapter au changement survivront. » J'ai rejoint Namco en 1994. À l'époque, je comprenais ces mots intellectuellement, mais pas encore par expérience. Maintenant, je les comprends vraiment. Après trois décennies incroyables d'adaptation au changement, nous avons tissé un lien de confiance durable avec vous tous. Ce lien est la force même qui a soutenu la série Ace Combat et l'a propulsée vers l'avenir. Je ressens désormais cette vérité au plus profond de moi. Et je suis fier, fier que notre engagement continu à créer de la valeur et à gagner votre confiance nous ait permis d'atteindre ce 30e anniversaire. Et maintenant, nous sommes prêts. Tout est en place. Il est temps de prendre notre envol, vers des sommets encore plus hauts. 30 juin 2025

Kazutoki Kono

Directeur de marque de la série Ace Combat

Vous l'aurez compris, la révélation de Ace Combat 8 - ou quel que soit son intitulé - ne devrait plus tarder. Avec le Bandai Namco Summer Showcase 2025 de cette semaine, la révélation pourrait bien être imminente, croisons les doigts.

Une manette de haut vol





Outre tout un tas de produits dérivés, c'est un pad pour le moins stylé qui a été dévoilé. Cette manette avant tout pensée pour les joueurs PC sous Windows 10 et 11 pourra également être utilisée sur Switch et Switch 2, en plus d'être utilisable avec ou sans fil, livrée avec un récepteur 2,4 GHz et un câble USB-A vers USB-C. Mieux encore, ses joysticks analogiques disposent de capteurs à effet Hall et de pièces pensées pour réduire l'usure. Des boutons supplémentaires à l'arrière peuvent également être attribués à divers usages et il y a même un gyroscope et un accéléromètre pris en charge uniquement lors d'un usage avec les consoles de Nintendo. En revanche, n'attendez pas de vibrations HD, de capteur NFC ou de caméra infrarouge. Sa sortie est prévue cet été, sans plus de précision.

