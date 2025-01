Ace Combat 7: Skies Unknown, un nouveau gros chiffre de ventes pour l'anniversaire du jeu

Bandai Namco n'a sorti aucun épisode de sa franchise Ace Combat depuis maintenant six ans. Le dernier opus en date, Ace Combat 7: Skies Unknown fête ce mois-ci son anniversaire, il a été lancé à l'origine sur PlayStation 4 et Xbox One, avant d'être porté sur PC quelques jours plus tard et sur Switch en... juillet 2024. Les joueurs Nintendo savent être patients.

À l'occasion du sixième anniversaire du jeu, Bandai Namco annonce aujourd'hui qu'Ace Combat 7: Skies Unknown s'est vendu à plus de six millions d'exemplaires dans le monde. Le titre comptait pour rappel quatre millions de copies écoulées en novembre 2022 et cinq millions un an plus tard. Depuis, le portage Switch a vu le jour, ce qui a sans doute un peu aidé à booster les ventes.

Au passage, Bandai Namco annonce que la franchise Ace Combat compte 20 millions d'exemplaires vendus. Vous pouvez acheter AC7:SU à partir de 5,40 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.