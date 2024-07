Ace Combat 7: Skies Unknown s'envole sur Switch dans une édition ultra complète et visuellement bluffante

En 2019, Bandai Namco et Project Aces lançaient Ace Combat 7: Skies Unknown sur PS4, Xbox One et PC, qui a connu un beau succès en s'écoulant à plus de 4 millions de copies en date de novembre 2022, un cap qu'il a dépassé un an plus tard en franchissant les 5 millions d'exemplaires vendus, dernier chiffre officiel connu. Comme avec de nombreux autres jeux de son catalogue, l'éditeur a décidé de le porter sur Switch dans une édition Deluxe fort complète qui vient d'être lancée ce jeudi 11 juillet 2024.

En termes de contenu, vous retrouverez donc le jeu et ses nombreux DLC, ainsi que quelques bonus. Une vidéo comparative entre les versions PS4 et Switch avait par ailleurs été diffusée en début d'année, le résultat étant franchement propre compte tenu des limitations de la console de Nintendo.

Histoire originale d'Ace Combat 7: Skies Unknown.

Trois ensembles d'avions originaux + Trois missions SP :

Part1 Set Ace Combat 7: Skies Unknown – ADF-11F Raven ;



Part2 Set Ace Combat 7: Skies Unknown – ADF-01 FALKEN ;



Part3 Set Ace Combat 7: Skies Unknown – ADFX-01 Morgan ;



Part4 Ace Combat 7: Skies Unknown – Unexpected Visitor ;



Part5 Ace Combat 7: Skies Unknown – Anchorhead Raid ;



Part6 Ace Combat 7: Skies Unknown – Ten Million Relief Plan.

Mode bonus : lecteur musical.

F-104C -Avril- jouable.

F-4E Phantom II jouable.

Trois skins d'avion populaires de la série précédente.

8 emblèmes populaires de la série passée.

Ace Combat 7: Skies Unknown 25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series - Set.

Set Ace Combat 7: Skies Unknown 25th Anniversary DLC - Experimental Aircraft Series.

Set Ace Combat 7: Skies Unknown 25th Anniversary DLC - Cutting-edge Aircraft Series.

Set Ace Combat 7: Skies Unknown - TOP GUN: Maverick Aircraft.

Si Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition vous fait de l'œil, vous pouvez l'acheter en boîte au prix de 54,99 € sur Amazon et chez Cdiscount ou à 59,99 € à la Fnac. Des visuels sont disponibles en page suivante.

