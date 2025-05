Split Fiction : un nouveau gros chiffre de ventes pour le jeu coopératif

Après A Way Out et It Takes Two, Hazelight Studios a lancé son dernier jeu coopératif en date au début du mois du mois de mars et il a vite séduit les joueurs. Split Fiction comptait un million d'exemplaires vendus en deux jours, puis deux millions de copies écoulées en une semaine. Deux mois après le lancement, le studio dévoile un nouveau chiffre de ventes.

Hazelight Studios annonce sur Bluesky que Split Fiction s'est vendu à quatre millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Grâce au Pass ami qui permet de profiter de l'aventure à deux joueurs avec un seul exemplaire, cela signifie que Split Fiction compte huit millions de joueurs. Le titre est bien parti pour dépasser A Way Out (11 millions de ventes) et pourquoi pas It Takes Two (23 millions de ventes), même s'il faudra sans doute attendre quelques années.

Pour rappel, Split Fiction va être adapté en film par Story Kitchen, tout comme It Takes Two, mais ce nouveau projet semble bien avancer, avec déjà une actrice, un réalisateur et des scénaristes rattachés à la production. Une version Switch 2 sortira en même temps que la console le 5 juin prochain, avec un code de téléchargement dans la boîte...

Vous pouvez acheter Split Fiction à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

