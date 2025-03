TEST Split Fiction : un grand jeu qui surpasse It Takes Two ?

Un gameplay au diapason





Il y a des fois où il est difficile d’établir une note sur un jeu, poser le pour et le contre peut parfois être un vrai casse-tête. Ici les choses sont simples et limpides, tout comme l’ensemble du gameplay de cette petite merveille. Les joueurs ayant déjà savouré It Takes Two sont en terrain conquis. Nous nous sommes donc penchés sur le cas de Split Fiction et nous vous livrons nos impressions sur cette nouvelle expérience. Bien ? Bof ? Pas terrible ? Ne tournons pas autour du pot et entrons dans le vif du sujet en commençant par la partie la plus intéressante : le gameplay. Sans surprise, les contrôles répondent au doigt et à l'œil, seuls quelques effets de perspective peuvent perturber la lisibilité de certains niveaux. Rien d’incriminant cependant, sachant que nos personnages réapparaissent généralement proches du piège visuel.

Les premières heures de jeu laisse l'impression que It Takes Two est meilleur, mais attendez la suite...

La frustration est tout bonnement inexistante. Si vous rencontrez une difficulté, il faut souvent repenser votre façon d’aborder l’obstacle. Le problème est entre la chaise et l’écran donc, ou éventuellement du côté de votre coéquipier… Nombre de scènes nécessitent une bonne coordination et communication avec votre allié. L’aspect asymétrique du gameplay est poussé encore plus loin que l’ancien jeu. Cela donne des moments jubilatoires, où nous restons la mâchoire décrochée et le sourire aux lèvres !

La variété, c’est le maître mot de Split Fiction. À peine êtes-vous habitué à un type de jouabilité, qu’il change vers tout autre chose les secondes suivantes. Tout comme un bon film, le rythme s’accélère crescendo et la dernière partie est tout simplement exceptionnelle ! Ne vous inquiétez pas, nous n’en dirons pas plus. De toute façon il n’y a que manette en main que vous pourrez ressentir l’étendue du talent du studio de Josef Fares. En tout cas, le gameplay parvient à procurer des sensations rares dans un jeu vidéo...

Enfin, la dernière valeur ajoutée de cette pépite réside dans les histoires secondaires. Rien ne vous oblige à les faire, mais il est vivement recommandé de n’en rater aucune. C’est une des nombreuses raisons qui amène le jeu au sommet de la gloire. À chaque chargement d’un de ces niveaux, l'émerveillement est garanti ! Cela permet de dupliquer la variété des situations, certaines vous font même écarquiller les yeux comme des soucoupes… Le tout avec des graphismes aux petits oignons, avec une multitude de directions artistiques qui partent dans tous les sens.

Notation Graphisme 18 20 Bande son 17 20 Jouabilité 19 20 Durée de vie 16 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20