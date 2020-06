EA Play Live : FIFA 21 et le nouveau Hazelight y seront

Jeudi soir, il va falloir veiller tard pour découvrir les nouveaux jeux d'Electronic Arts. La présentation EA Play Live aura lieu ce vendredi 19 juin à 1h00, après un report pour laisser la place au mouvement Black Lives Matter. L'évènement devrait valoir le détour, à en croire le programme qui commence à se dessiner.

Five days until you get to see glimpse of FIFA at #EAPlayLive! https://t.co/N1vFE5QjFo pic.twitter.com/KEFf9n1vCM — Electronic Arts (@EA) June 13, 2020

Star Wars: Squadrons sera par exemple dévoilé cet après-midi et Madden NFL 21 détaillé ce mardi, mais ils devraient refaire parler d'eux en fin de semaine. Deux autres expériences viennent de confirmer leur présence dans la nuit de jeudi à vendredi. La première, nous n'en doutions pas, mais il s'agit de FIFA 21, la nouvelle itération de la très populaire franchise de jeux de football.

L'autre est plus intéressante, car plus mystérieuse. Josef Fares, directeur de Hazelight Studios, a confirmé qu'il montrerait un teaser de son prochain projet lors de l'EA Play Live. L'équipe est derrière Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out, alors il y a de quoi être curieux quant à ce qu'elle nous prépare.

A short tease about the next game on #EAPlayLive 18 june. Don’t miss it! — Josef Fares (@josef_fares) June 15, 2020

Quel autre projet aimeriez-vous voir évoqué lors de la présentation d'Electronic Arts ? Dragon Age 4 est par exemple dans les tuyaux, et la rumeur voudrait qu'un Mass Effect Trilogy soit prévu pour cette année sur PC, PS4 et Xbox One, alors les surprises pourraient être légion.