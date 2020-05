RUMEUR sur Mass Effect Trilogy : les trois premiers jeux bientôt remastérisés sur PC, PS4 et Xbox One

Si les qualités de Mass Effect Andromeda sont discutables, la trilogie originale a marqué toute une génération d'adeptes de récit de science-fiction. L'histoire du commandant Shepard et de son équipage a captivé des millions de joueurs avec le temps, et avait logiquement été regroupée dans un Mass Effect Trilogy sur PC, PS3 et Xbox 360 en 2012.

Les jeux ont néanmoins un peu vieilli depuis, et les fans comme les curieux réclament une remastérisation pour vivre ou revivre cette aventure culte à plus d'un titre. Surprise, elle pourrait bel et bien finir par arriver, et pas dans si longtemps que ça. Vous vous souvenez du jeu « EA HD » qui verra le jour avant le 31 mars 2021, selon le dernier bilan financier d'Electronic Arts ? Selon VentureBeat, il s'agirait bien d'une compilation remastérisée de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 sur consoles modernes.

Ce Mass Effect Trilogy, nouvelle génération, ne serait à priori pas prévu sur Switch pour le moment, mais les autres plateformes seraient normalement concernées. PC, PS4, Xbox One, et certainement PS5 et Xbox Series X, ne serait-ce que par le biais de la rétrocompatibilité, pourraient donc retrouver Shepard et son navire sous leur meilleur jour dans les mois qui viennent. Si le projet est réel, Electronic Arts se fera sûrement une joie de l'annoncer à l'EA Play Live du mois prochain, si ce n'est plus tôt.



