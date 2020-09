RUMEUR sur Mass Effect: Legendary Edition, la trilogie toujours d'actualité, mais repoussée à 2021

La franchise Mass Effect a séduit des millions de joueurs, du moins la première trilogie, car Mass Effect: Andromeda a eu du mal à convaincre. Et Electronic Arts pourrait bien faire revenir la trilogie de BioWare sur les plateformes modernes, comme le laissent penser plusieurs rumeurs.

Encore une fois, c'est Jeff Grubb de VentureBeat qui reparle cette semaine de Mass Effect: Legendary Edition, regroupant les titres avec le Commandant Shepard. EA Games n'a rien dévoilé malgré les rumeurs indiquant un lancement en octobre prochain, pour cause, d'après le journaliste, la trilogie remastérisée aurait été repoussée au début d'année 2021, selon des sources proches du studio. Le développement aurait ainsi pris du retard à cause de la pandémie de COVID-19, mais surtout, car le studio aurait du mal à mettre le premier Mass Effect au même niveau que ses suites en termes de graphismes et de gameplay, et il ne veut pas décevoir les fans. Par ailleurs, Mass Effect 3 n'inclurait pas son mode multijoueur, EA Games préférant se focaliser sur des titres modernes (comme Apex Legends), mais tous les contenus additionnels solos des trois jeux seraient bien là.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, même si certains revendeurs ont pris les devants en listant Mass Effect Trilogy dans leurs bases de données. EA Games et BioWare n'ont rien officialisé, les fans attendent désormais le 7 novembre prochain, le N7 Day célébrant chaque année la franchise, pour avoir des nouvelles.