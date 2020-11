Mass Effect: Legendary Edition, la trilogie remastérisée enfin confirmée pour les PC et consoles

Le secret de polichinelle n'est plus : Mass Effect: Legendary Edition vient enfin d'être officialisé. Et c'est bien à l'occasion du N7 Day, jour de célébration de la franchise et de ses fans, que BioWare a enfin dévoilé cette remastérisation qui fait parler officieusement d'elle depuis des mois.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1 — BioWare (@bioware) November 7, 2020

Le projet est prévu pour le printemps 2021 sans précision sur la date de sortie exacte, et il est annoncé sur PC et consoles : PS4 et Xbox One sont dans le viseur, avec une compatibilité de ces versions et des améliorations sur PS5 et Xbox Series X/S. Côté contenu, pas de surprise, nous retrouverons la trilogie originale et l'intégralité des DLC au même endroit, dans une expérience profitant d'un framerate amélioré et d'une résolution jusqu'en 4K, ou encore de textures et d'effets de lumière optimisés.

