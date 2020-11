Mass Effect : des doubleurs des premiers jeux réunis pour le N7 Day, enfin la révélation de la Legendary Edition ?

Il n'y a pas de fumée sans feu, surtout quand il s'agit de fuites dans le milieu du jeu vidéo. Cela fait des mois que des insiders et des fuites font état de l'arrivée imminente d'une remastérisation de la trilogie Mass Effect sur PC, PS4 et Xbox One. Dernièrement, le nom de Mass Effect: Legendary Edition a même commencé à apparaître sur la Toile. La révélation se fait attendre, mais pourrait enfin survenir ce week-end.



Les comédiens de doublage Jennifer Hale (Shepard femme), Mark Meer (Shepard homme), Ali Hillis (Liara), Courtney Taylor (Jack), Kimberly Brooks (Ashley), Raphael Sbarge (Kaiden), Keyth Farley (Thane), Steve Blum (Grunt), Alix Wilton Regan (Traynor), DC Douglas (Legion) et William Salyers (Mordin), ainsi que le scénariste Patrick Weekes et la Lead Editor Karin Weekes seront réunis le 7 novembre à 20h00, heure française, pour « un panel très spécial » et « peut-être quelques surprises ». La date n'est pas choisie au hasard : le 7 novembre, c'est le N7 Day, la célébration annuelle de la franchise. En revanche, il n'y a pas spécialement d'anniversaire à fêter, ou quoi que ce soit qui motive à priori ces chaleureuses retrouvailles (certainement en visio) entre les doubleurs.



Après des années d'annonces communautaires bien ternes, et si BioWare profitait de l'évènement pour vraiment révéler quelque chose ? Si la Mass Effect: Legendary Edition est une réalité, ce dont il est difficile de douter après tant de rumeurs et fuites, il serait idiot de passer à côté de cette date clé et d'une réunion du casting de la trilogie originale. Fans de la série et joueurs curieux de découvrir ces jeux cultes, croisez les doigts ! Sinon, Mass Effect Andromeda est lui disponible pour 8,49 € sur Amazon.fr.

