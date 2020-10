Mass Effect: Legendary Edition, la trilogie listée en Corée

Mass Effect: Legendary Edition fait beaucoup parler de lui, surtout pour une compilation qui n'est même pas encore officialisée. La trilogie avait été mentionnée dès le mois de mai, et elle a depuis été listée chez des revendeurs chiliens et portugais. Cette fois, c'est en Corée du Sud qu'elle a été aperçue.

Eh oui, comme souvent, c'est l'organisme de classification des jeux vidéo en Corée qui vient de rajouter dans sa base de données Mass Effect: Legendary Edition, sans aucune autre information. La trilogie, regroupant Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, serait d'après VentureBeat attendue en début d'année prochaine, suite à un report en interne à cause du confinement et de difficultés de développement.

De leurs côtés, EA Games et BioWare n'ont rien communiqué, les pincettes sont de rigueur, même si avec tous ces indices, il semble évident que Mass Effect: Legendary Edition est une réalité. Vous pouvez acheter Mass Effect: Andromeda à 8,49 € sur Amazon.fr.