Split Fiction sur Switch 2 : GameShare, GameChat, prix, précommande, EA Games nous dit tout sur ce portage

Josef Fares et Hazelight Studios avaient fort à faire pour créer un jeu coopératif au moins aussi bien qu'It Takes Two, mais ils ont réussi leur pari avec Split Fiction, un titre lancé au début du mois dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pendant la présentation de la Switch 2, nous avions appris son arrivée sur la prochaine console de Nintendo dès le jour de lancement.

Aujourd'hui, Josef Fares prend la parole dans une nouvelle vidéo publiée par Nintendo afin d'en apprendre un peu plus sur ce portage Switch 2 de Split Fiction. Sans surprise, le jeu coopératif bénéficiera de la fonctionnalité GameShare pour jouer en multijoueur avec un seul exemplaire, tandis que GameChat sera utilisé pour discuter et partager des vidéos :

permettra aux joueur·se·s de jouer ensemble via une connexion sans fil en local en disposant d'un seul exemplaire du jeu. De plus, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront également partager leur exemplaire de Split Fiction avec les utilisateurs de la Nintendo Switch originale, ce qui leur permettra de jouer ensemble via une simple connexion sans fil en local. GameChat permettra aux joueur·se·s de discuter en direct à l'aide du microphone intégré à la console, mais aussi de partager des vidéos avec leurs ami·e·s via les caméras USB compatibles. L'image de la caméra apparaîtra via l'indicateur de joueur au sein de l'interface du jeu.

Le Pass ami sera également de la partie, permettant de jouer en cross-play en ligne avec un ami sur une autre plateforme. Dans son interview, Josef Fares clame son amour pour les jeux Nintendo, notamment Super Mario Galaxy 2. Oskar Wolontis, directeur général du studio, explique quant à lui l'intérêt du GameChat dans un jeu coopératif comme Split Fiction, surtout lors des sessions en ligne. Bon, un simple appel Discord via son smartphone, son PC ou sa console aurait suffi, c'est ce qu'ont fait la plupart des joueurs sur les autres plateformes.

La date de sortie de Split Fiction est fixée au 5 juin 2025 sur Switch 2, les précommandes seront lancées dès le 24 avril prochain, contre 49,99 €. En attendant, vous pouvez retrouver It Takes Two sur Switch 1 à partir de 26,99 € sur Cdiscount et Fnac.

