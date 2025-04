Switch 2 : GameShare permettra de jouer en multijoueur sur plusieurs consoles avec un seul exemplaire d'un jeu

Lors de la présentation de la Switch 2, Nintendo s'est longuement attardé sur GameChat, une fonctionnalité permettant de discuter et de diffuser sa partie à ses amis grâce au nouveau bouton C. Mais le constructeur japonais avait une autre fonctionnalité sociale encore plus intéressante à nous présenter.

Nintendo a dévoilé GameShare, une fonctionnalité exclusive à la Switch 2 et qui s'inspire fortement du Remote Play Together de Steam ou des Pass ami d'It Takes Two et Split Fiction (qui sortira sur Switch 2). Concrètement, avec un seul exemplaire d'un jeu compatible, il sera possible de jouer en multijoueur, local ou en ligne. Nintendo détaille le GameShare :

Avec GameShare, une nouvelle fonctionnalité de la Nintendo Switch 2, il est possible de partager un jeu et de jouer à plusieurs même si les autres personnes ne disposent pas d'un exemplaire du jeu. Si une personne dispose d'une Nintendo Switch 2 et d'un jeu compatible avec GameShare, elle peut temporairement inviter d'autres personnes à jouer avec elle en mode sans-fil local avec leur console Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch. Entre plusieurs Nintendo Switch 2, GameShare peut également être utilisé avec GameChat pour jouer en ligne, afin que tout le monde puisse discuter en ligne tout en jouant ensemble au même jeu.

Pour certains titres, ce sera quand même plus agréable que de partager les Joy-Con. Comme l'explique Nintendo, seule la Switch 2 peut partager un jeu, mais n'importe quelle Switch (1 ou 2) peut le recevoir en local. Cependant, si uniquement des Switch 2 sont utilisées, il est possible de jouer en ligne, à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online. Bien sûr, GameChat sera intégré à GameShare pour discuter avec ses amis dans ce cas de figure.

Pour l'instant, seuls cinq jeux sont annoncés comme compatibles avec GameShare, à savoir :

Captain Toad: Treasure Tracker ;

; Super Mario 3D World + Bowser's Fury ;

; 51 Worldwide Games ;

; Super Mario Odyssey ;

; Cérébrale Académie : Bataille de méninges.

Ces jeux bénéficieront d'une mise à jour gratuite, mais Nintendo affirme que GameShare sera disponible « pour de nombreux titres », notamment « dans certains jeux exclusifs à la Switch 2 », espérons que la liste s'étoffe d'ici la sortie de la console, prévue le 5 juin 2025. Vous pouvez vous abonner au Nintendo Switch Online + Pack additionnel pour 12 mois contre 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Switch : Nintendo introduit les cartes de jeu virtuelles, rendant le format numérique toujours plus pratique