Split Fiction : une adaptation en film déjà en chantier

Split Fiction est l'un des cartons de ce mois de mars 2025 (avec Assassin's Creed Shadows), le nouveau jeu coopératif de Josef Fares et Hazelight Studios s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires. Un véritable succès fulgurant pour ce jeu qui nous emmène dans une folle aventure aux côtés de Mio et Zoé.

Variety vient de dévoiler qu'un projet d'adaptation de Split Fiction en film serait déjà dans les tuyaux, c'est encore une fois Story Kitchen qui serait en charge de la production. La société de Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg serait à la recherche d'un réalisateur, de scénariste et de comédiennes pour incarner les deux héroïnes, selon des informations obtenues par la journaliste Jennifer Maas lors de la GDC.

Bon, l'annonce a bien du mal à réjouir les joueurs, Story Kitchen cumule les projets qui ne se concrétisent que trop rarement. Un film It Takes Two est déjà dans les cartons depuis de longues années, tout comme des projets d'adaptation de Disco Elysium, Dredge, Just Cause, Life is Strange, My Friend Pedro, Kingmakers, Sifu, Ruiner, Shinobi, Sleeping Dogs, Streets of Rage, Vampire Survivors, Spine ou encore Clair Obscur: Expedition 33.

