Clair Obscur: Expedition 33 aura son film grâce à une société qui accumule les projets

Clair Obscur: Expedition 33 a tapé dans l'œil de nombreux joueurs lors de son annonce au Xbox Games Showcase 2024 en juin dernier. Le titre a refait une apparition remarquée au Xbox Developer_Direct il y a quelques jours, le RPG français sortira en avril prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, mais il compte déjà s'exporter en dehors du monde du jeu vidéo.

Variety annonce que le développeur Sandfall Interactive s'est associé à Story Kitchen pour concevoir un film live action adapté de Clair Obscur: Expedition 33. Auparavant connu sous le nom dj2 Entertainment, Story Kitchen a été cofondé par Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg, il a déjà un bon paquet de projets d'adaptations de jeux vidéo pour le petit ou le grand écran : Tomb Raider, Disco Elysium, Dredge, The House of the Dead, Just Cause, It Takes Two, Life is Strange, My Friend Pedro, Kingmakers, Sifu, Ruiner, Shinobi, Sleeping Dogs, Streets of Rage, Vampire Survivors ou encore Spine. Malgré les annonces en grande pompe, seuls les films Sonic et la très médiocre série animée Tomb Raider : La légende de Lara Croft ont vu le jour grâce à Dmitri M. Johnson et son équipe. Cela n'empêche pas Guillaume Broche, PDG de Sandfall Interactive et directeur créatif du jeu, de s'enthousiasmer :

Notre partenariat avec Story Kitchen nous permet d’étendre l’univers de Clair Obscur au-delà du monde du jeu vidéo. Leur expertise en narration et leur passion pour notre vision en font l’équipe parfaite pour traduire notre jeu en un film captivant.

Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg de Story Kitchen rajoutent :

Nous sommes ravis de collaborer avec Sandfall Interactive pour porter le monde riche et immersif d’Expedition 33 sur grand écran. Le récit captivant et les personnages complexes du jeu offrent une base solide pour une expérience cinématographique qui trouvera un écho auprès des joueurs et des cinéphiles.