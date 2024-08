Même pas encore sorti, ce jeu va être adapté au cinéma

Lorsque tinyBuild et Redemption Road Games ont annoncé Kingmakers en début d'année, les joueurs ont bien rigolé. Le jeu nous propulse au Moyen-Âge, mais aux côtés de soldats modernes, il sera donc possible d'affronter des armées de chevaliers à l'aide de fusils d'assaut, des chars et d'hélicoptères, ce qui promet déjà un gameplay fun et délirant.

Mais le projet a visiblement tapé dans l'œil de Story Kitchen, une société de production fondée par Derek Kolstad (John Wick), Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog) et Mike Goldberg. Car oui, alors que le jeu n'a même pas de date de sortie, Kingmakers va être adapté au cinéma par Story Kitchen, déjà derrière les films Sonic et qui a en chantier des projets sur Dredge, Sifu, Disco Elysium, Vampire Survivors, Streets of Rage, Sleeping Dogs, My Friend Pedro, Life is Strange, Just Cause, It Takes Two, Sable, Night Call et Mosaic ou encore Tomb Raider.

Dans son communiqué, Story Kitchen rappelle que la première bande-annonce de Kingmakers a fait sensation sur les réseaux sociaux et que le titre s'est hissé dans le Top 20 des jeux les plus souhaités sur Steam, la société a flairé le bon filon. Dmitri M. Johnson commente :

L'action, la construction du monde et la science-fiction intrigante de Kingmakers en font un mélange parfait pour construire une nouvelle franchise propulsive à Hollywood. Nous avons toujours été de grands fans de tinyBuild. En tant qu’éditeur, il propose de superbes jeux auxquels nous adorons jouer. Nous avons suivi de près les projets sur lesquels il travaille et avons essayé de trouver la meilleure opportunité de collaborer avec eux.

Autant dire que Kingmakers fait beaucoup parler de lui, mais les joueurs attendent surtout de pouvoir mettre les mains sur le titre, attendu en 2024. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount et Fnac.