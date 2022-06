NieR: Automata The End of YoRHa Edition annoncé et daté sur Switch, un nouveau record de vente atteint !

Avec plus de 6 millions d'exemplaires vendus sur PS4, Xbox One et PC, NieR: Automata a déjà eu une vie bien remplie. L'Action-RPG de PlatinumGames et Square Enix va pourtant débarquer prochainement sur une nouvelle plateforme, comme nous venons de l'apprendre à l'occasion du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition sortira donc sur la console de Nintendo le 6 octobre prochain et c'est à peu près tout ce que nous savons à propos de ce portage pour le moment, qui a simplement eu droit à une bande-annonce, si ce n'est qu'il bénéficiera évidemment de tous les DLC parus (dont l'extension avec des arènes 3C3C1D119440927) et de costumes exclusifs via le contenu 6C2P4A118680823 (encore un nom bien perché). Jouer à ce chef-d'œuvre n'importe où a de toute manière de quoi enthousiasmer. Une édition physique sera commercialisée avec une jaquette réversible réalisée par Kazuma Koda, sur laquelle figurera A2, en plus de l'illustration de base signée Akihiko Yoshida. Nous apprenons au passage que le jeu a dépassé les 6,5 millions d'unité vendues !

Vous pouvez sinon l'acheter sur Amazon si vous préférez y jouer sur PS4.