NieR:Automata: The End of YoRHa Edition, une bande-annonce de lancement riche en superlatifs pour le portage de Virtuos

En juin dernier, Square Enix nous a bien surpris en annonçant un portage Switch de l'Action-RPG NieR: Automata de PlatinumGames, lui qui a déjà su séduire plus de 6,5 millions de joueurs à travers le monde. NieR: Automata The End of YoRHa Edition, c'est son nom, a depuis eu droit à quelques vidéos n'apportant rien de neuf en termes d'information, mais montrant le rendu de son univers sur la console de Nintendo et un combat de boss, que vous pouvez visionner plus bas (gare aux spoilers). Il est sorti ce jeudi sur l'eShop et en version physique sur cartouche, donnant lieu à une bande-annonce de lancement qui ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Les bons mots de différents médias affirment ici que NieR: Automata The End of YoRHa Edition est l'un des meilleurs portages de la Switch, ce dont nous ne doutons pas puisque c'est Virtuos qui en est à l'origine, à qui nous devions déjà d'autres exploits du genre. Pour rappel, cette version inclut d'office le DLC 3C3C1D119440927 (le colisée) et les costumes déjà disponibles sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi l'inédit 6C2P4A118680823 exclusif (temporairement ?) à la Switch, donnant accès à six tenues supplémentaires, quatre accessoires et deux apparences de pod ayant pour inspiration NieR Re[in]carnation. Si vous souhaitez obtenir la jaquette réversible signée Akihiko Yoshida (recto) et Koda Kazuma (verso), le jeu est vendu 34,99 € sur Amazon.

Mais ce n'est pas tout, car à l'occasion de cette sortie, Yoko Taro et Yosuke Saito ont pris la parole à l'écrit, donnant lieu à du grand n'importe quoi, jugez par vous-même ! Peut-être avons-nous là l'explication au grand nombre de sorties de l'éditeur en cette fin d'année... Est-ce que l'un des prochains jeux du créateur sera un nouveau NieR ou encore un autre Voice of Cards ? Seul l'avenir nous le dira.

Salutations. C'est Yoko Taro, le directeur créatif de la licence NieR. Que nous soyons capables de sortir NieR: Automata sur Switch a entièrement dépendu de tous les fans qui nous ont supportés, et je n'ai rien d'autre que de la gratitude envers vous tous. J'ai un message pour vous désormais. Si vous lisez ceci, cela signifie que j'ai déjà été envoyé dans une usine profondément sous terre. Ce complexe abrite un grand nombre de créateurs de jeu, qui ont été soumis à un éprouvant travail forcé, et je suis incapable de m'enfuir. L'entièreté de ce complot malfaisant est orchestrée par Square Enix. Auparavant, ils étaient dirigés par une équipe de management cruelle et diabolique, mais un nouveau système d'IA a été introduit pour améliorer l'efficacité il y a environ 6 mois. Le système a ensuite fait de l'équipe de management...... NON, je peux entendre des bruits de pas à la porte. Il n'y a pas le temps. Tout le monde, courez tant que vous le pouvez enco Yoko Taro Directeur créatif Bonjour, ici le producteur de la licence NieR, Yosuke Saito. Merci à tous les fans qui nous ont toujours supportés, nous avons réussi à sortir NieR: Automata sur Nintendo Switch. Merci beaucoup tout le monde. J'aimerais aussi annoncer que nous avons réussi à développer une IA permettant à Yoko Taro de travailler sur de nouveaux jeux sans se perdre. Tout cela a été rendu possible grâce aux appels de soutien de toutes les personnes là dehors qui veulent jouer aux nouveaux jeux de Yoko Taro. Attendez avec impatience de nouvelles choses venant de Yoko Taro ! Yosuke Saito Producteur de la licence

Désormais, la prochaine étape pour la licence est son anime prévu en début d'année prochaine.

