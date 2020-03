NieR : un live de 10h pour les 10 ans de la licence annoncé !

En décembre dernier, Square Enix avait mis en ligne un site assez mystérieux qui sous-entendait que quelque chose se préparait pour le 10e anniversaire de la franchise NieR... La firme passe la seconde et en dit un peu plus sur le sujet ! Nous avons donc appris, via le compte Twitter japonais de la licence, que Square Enix fera un stream en trois parties, et ce pour un total de 10 heures de diffusion.

Concert, scène et conférence... Voici le programme :

NieR: Automata 23,89 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 23,89€.

Stage Play YoRHa Ver 1.3aa (payant) ;

Forced Talk Show for the NieR‘s 10th Anniversary Orchestra Concert, Stage Play, and Talk Show Broadcast (gratuit).

Comme vous l'avez constaté, deux évènements sur trois seront payants et mettront principalement en avant les fabuleuses OST des jeux NieR. Pour le coup, nous croisons les doigts et espérerons que ce livestream nous réservera de bonnes surprises... Et pourquoi pas l'annonce d'un nouveau titre en développement ?

Et c'est pour quand tout cela ? Le 29 mars prochain ! De votre côté, espérez-vous une révélation surprise de la part de Square Enix ? Et que préfèreriez-vous voir ? Une version remastérisée du NieR original, ou bien un nouvel opus ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires de cet article !

Lire aussi : TEST - NieR: Automata - Un savoureux mélange des genres