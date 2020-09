Dynasty Warriors 9 Empires et un épisode sur mobiles annoncés au TGS 2020 Online

La licence Dynasty Warriors (Shin Sangoku Musou) fête ses 20 ans cette année alors Koei Tecmo a tenu à marquer le coup lors du Tokyo Game Show 2020 Online avec un live dédié, qui nous annonçait rien de moins que la révélation de deux jeux inédits, alors ?

Après un long passage mettant en avant les anciens épisodes nous avons enfin eu l'annonce du premier titre, Shin Sangoku Musou pour mobiles, qui n'a aucun sous-titre et a été montré en action avec du gameplay, en plus de sa bande-annonce :

Cet épisode free-to-play développé par Omega Force se veut être la version définitive des jeux d'action sur mobiles et peut être joué aussi bien avec l'écran à l'horizontale qu'en mode portrait. Il mettra en scène des scénarios cross-over, de la coopération et des affrontements en ligne asynchrones, en plus d'avoir une collection incluant tout un tas de nouveaux costumes pour les personnages. Et évidemment, le côté gacha sera présent avec des guerriers à obtenir et ayant différentes raretés. Il sera possible de composer une équipe de trois pour partir au front, chaque combattant ayant un coût. Enfin, une bêta fermée aura lieu au Japon du 8 au 12 octobre, l'enregistrement pouvant s'effectuer ici.

Le gros morceau a ensuite été annoncé, et ce ne sera hélas pas un nouvel épisode numéroté, mais bien un Dynasty Warriors 9 Empires (Shin Sangoku Musou 8 Empires), qui sortira au début de l'année 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One (pas au Japon), Switch et PC (Steam). Et contrairement à l'épisode tant décrié, il n'y aura pas de monde ouvert, le jeu se concentrant sur les batailles de type siège avec des assauts de forteresses via différents moyens. Un aspect politique et stratégique plus poussé est attendu et il sera possible de créer notre propre seigneur de guerre pour combattre sur le champ de bataille, le système de personnalisation étant basé sur celui de Nioh 2. Par ailleurs, il y aura également la possibilité de jouer à deux en écran scindé.

Vous pouvez retrouver les premiers visuels en bonne qualité du jeu en page suivante. Dynasty Warriors 9 est vendu 19,99 € sur Amazon sur PS4 si jamais vous êtes curieux.