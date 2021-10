Dynasty Warriors 9 Empires : les dates de sortie japonaise et occidentale dévoilées en vidéos, avec une 20th Anniversary Box

Cela fait déjà plus d'un an que Koei Tecmo et Omega Force ont annoncé Dynasty Warriors 9 Empires lors du TGS 2020. Depuis, le beat'em all de masse, ou musou pour les intimes, s'est fait plutôt discret, se montrant au détour d'une bande-annonce en juin et montrant son gameplay le mois suivant, nous apprenant au passage que les consoles « next-gen » auraient droit à des modes 4K et 60 fps. Le TGS 2021 a été l'occasion pour l'éditeur de mettre en avant son jeu au cours d'une diffusion que vous pouvez revoir en fin d'article (de 35:14 à 48:30), dévoilant alors la date de sortie japonaise fixée au 23 décembre. Mais qu'en est-il du reste du monde ? Nous avons désormais la réponse !

Ainsi, l'attente ne serait pas trop longue par rapport à nos amis de l'Archipel, puisque Dynasty Warriors 9 Empires est attendu le 25 février 2022 en Europe et Amérique du Nord. Petit détail qui aura son importance pour certains, si le jeu est prévu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, la version PS5 ne sera pas disponible en physique, mais une mise à niveau sera proposée depuis celle sur PS4.

Tout comme au Japon, en plus de l'édition standard, nous pourrons obtenir une 20th Anniversary Box sur PS4, Switch et PC, célébrant l'anniversaire de la licence. Si jamais vous êtes un inconditionnel de ces productions, cela pourrait vous intéresser :

20th Anniversary Box Une copie du jeu.

Un artbook comprenant une sélection d'illustrations des 94 personnages jouables.

Un set de 94 cartes des personnages avec un stand.

L'OST sur deux CD.

Si l'action est évidemment toujours au centre du gameplay, la stratégie aura également une place importante dans cet épisode avec notamment la fonctionnalité Storming the Castle, transformant les zones autour des forteresses en champ de bataille en vue de le conquérir. Nous pourrons envahir la base adverse avec nos troupes en utilisant des armes de siège, la percée d'une porte du château ennemi lançant un combat décisif face à un commandant. Des plans secrets feront eux office de missions à effectuer, leur accomplissement octroyant des effets à nos alliés, mais attention, car le camp d'en face aussi y aura droit ! Il faudra également tenir compte des affinités selon le type de troupe (Infanterie < Archer < Cavalerie < Infanterie).

En dehors des affrontements, les intrigues politiques et la vie au sein de notre royaume nous occuperont, le but étant d'unifier la Chine sous notre bannière. Et pour rappel, nous aurons à notre disposition un avatar hautement personnalisable, un set Zhao Yun étant d'ailleurs offert aux premiers acheteurs.

Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 59,99 € sur Amazon (attention, comme dit précédemment, il n'y aura pas d'édition physique sur PS5 contrairement à ce que laisse supposer la fiche produit).