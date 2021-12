Dynasty Warriors 9 Empires réécrit l'histoire des Trois Royaumes dans une nouvelle bande-annonce

D'ici quelques semaines, les joueurs japonais vont pouvoir se replonger dans les Trois Royaumes avec Dynasty Warriors 9 Empires, qui a d'ailleurs eu droit à une démo jouable ce mercredi sur consoles dans l'Archipel, permettant de découvrir un tutoriel, l'édition de notre personnage pouvant être transférée dans le jeu final et des sièges de châteaux, mais pas le système de politique. Nous y aurons droit, mais pas avant début 2022 sans plus de précision. Koei Tecmo ne s'est pas arrêté là et a diffusé ce jeudi une deuxième bande-annonce du jeu d'Omega Force, qui revient en détail sur les fonctionnalités de gameplay.

Comme vous pouvez le constater, une certaine emphase est mise sur la personnalisation pour créer l'officier de nos rêves, qui devra diriger son empire via tout un système politique permettant de gérer les revenus, de quoi donner un certain avantage au front en répartissant correctement les richesses, mais aussi de créer des alliances stratégiques. Et pour conquérir la Chine, cela passera également par la prise de places fortes au cours d'affrontements face à des hordes d'ennemis, avec des évènements historiques à l'instar de la rébellion des Turbans jaunes ou de la Bataille de Chibi. Autre détail, non évoqué dans la vidéo, nous serons capables de réécrire l'histoire au fil des différents scénarios proposés, en gardant par exemple nos personnages préférés en vie. Six titres modifieront eux l'affinité entre nous et les officiers en fonction de notre style de jeu, pouvant mener à des évènements spéciaux, comme le fait d'épouser l'élu(e) de notre cœur. L'enfant né de cette union sera même capable de grandir et devenir à son tour notre avatar dans le mode Conquête par la suite.

Par chez nous, Dynasty Warriors 9 Empires est prévu pour une sortie le 15 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam), la version pour la console next-gen de Sony étant exclusivement numérique pour rappel. Nous apprenons également qu'il sortira sur Stadia, sans connaître sa date pour le moment. Amazon le propose sinon en précommande dès 59,99 €.

Lire aussi : Dynasty Warriors 9 Empires proposera des modes pour jouer en 4K ou 60 fps sur PS5 et Xbox Series X et S, 11 minutes de gameplay diffusées