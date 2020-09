Capcom : trois présentations dans le cadre du TGS 2020, avec les prochaines informations sur Resident Evil Village !

Le Tokyo Game Show 2020 aura lieu dans une version en ligne cette année, offrant plus de liberté aux éditeurs pour choisir la forme de leurs présentations et révélations. Capcom a donc décidé d'étaler ses annonces sur 3 jours, en commençant par un Capcom Special Program le vendredi 25 septembre à 15h00, heure française. Et, bonne nouvelle, il y aura des informations sur Resident Evil Village, qui aurait du refaire parler de lui au mois d'août : l'éditeur s'excuse d'ailleurs pour ce contretemps.

Cet évènement se tiendra dans le cadre du programme officiel du Tokyo Game Show 2020 Online, mais Capcom a aussi décidé de nous proposer son propre Capcom TGS Live 2020, un programme sur deux jours dédié aux futures productions de la firme, détaillées directement par les développeurs. Nous avons ainsi rendez-vous les samedi 26 et dimanche 27 à 14h00, heure française, pour 3 heures de présentation qui seront traduites en anglais en direct sur la chaîne CapcomUSA, et qui seront à priori seulement consacrées à Street Fighter V: Champion Edition le premier jour et le fameux Resident Evil Village le deuxième.

En attendant plus de détails, Resident Evil 3 est disponible à partir de 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : RUMEUR sur Resident Evil Village : un tas d'informations dévoilées après les tests internes