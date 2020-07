RUMEUR sur Resident Evil Village : un tas d'informations dévoilées après les tests internes

Avant son officialisation en juin dernier, Resident Evil Village avait déjà fuité de partout, notamment du côté de chez Biohazard Declassified, qui indiquait à l'époque le titre extact, la présence d'une Sorcière, de Chris Redfield et d'une action se déroulant en Europe, avec une caméra à la première personne. Tout cela a été avéré dans la première bande-annonce, mais le titre reste encore assez mystérieux.

Pour autant, Capcom organise en interne des tests avec les membres du programme Ambassador, et Biohazard Declassified revient à la charge cette semaine avec de possibles informations concernant Resident Evil Village, qui lui viendraient d'un joueur ayant pu participer à un test chez Capcom. Évidemment, les pincettes sont de rigueur, mais il y a de quoi titiller la curiosité des fans de la franchise de survival-horror. Mais bien sûr, si vous voulez vous prémunir des spoils, évitez de lire ce qui suit...

Les ennemis dans Resident Evil Village sont ainsi décrits comme des créatures très pales, avec une peau pourrie et des tatouages corporels. Certains seraient équipés d'armures destructibles, avec des dagues, épées, haches et lances, parlant un langage étrangé déformé. Quelques ennemis n'auraient pas d'armes, mais pourraient attraper le joueur et le mordre, il faudrait alors marteler un bouton pour éviter de prendre trop de dégâts, à la manière de Resident Evil 3. D'autres créatures pourraient quant à elles projeter le joueur au sol, et les ennemis à l'épée pourraient même décapiter Ethan avec une attaque spéciale, de quoi rappeler le traumatisme de la tronçonneuse dans Resident Evil 4.

La session de test se déroulait visiblement dans un château, avec pas mal de pièces plutôt bien éclairées, mais d'autres beaucoup moins. L'objectif serait de trouver une clé pour ouvrir une grosse porte, ce qui ne devrait pas trop dépayser les fans, habitués à faire des allers-retours pour trouver des objets afin d'avancer dans l'aventure. À la fin, le joueur croiserait Olga, qui serait le nom de la Sorcière, pour un combat demandant d'utiliser une torche afin d'éloigner les insectes l'entourant, et lui faire des dégâts. À moitié transformée elle-même en araignée (ou du moins en insecte avec plusieurs longues pattes), Olga pourrait lancer des insectes depuis son corps, tandis que ses jambes humaines sont recouvertes de boue. À sa mort, elle fondrait, quelques ossements resteraient au sol et cacheraient un objet. Quelques insectes erreraient alors dans les autres pièces du château.

Le joueur aurait ici accès à plusieurs armes, dont un pistolet, un fusil à pompe et un couteau incassable, encore une fois comme dans Resident Evil 3, mais il y aurait également la possibilité de trouver des armes de mêlée plus puissantes, se détruisant après quelques utilisations, comme une hache. L'inventaire ne serait cependant déjà plus le même que celui montré lors du Special Developer Message en juin dernier, avec une interface légèrement remaniée, mais toujours mélangeant le concept de l'inventaire de Resident Evil 4 et le design de Resident Evil 7: Biohazard, repris dans les récents remakes d'ailleurs. Lorsque le joueur ouvre l'inventaire, le jeu se mettrait en pause, ce qui permet de souffler. Par ailleurs, les ennemis ne lâcheraient pas d'objets à leurs morts, il faudrait trouver des ressources dans les caisses et les vases, d'où le couteau incassable sans doute.

Concernant la vieille dame aperçue dans la bande-annonce, il ne s'agirait pas de la Sorcière, ni même d'un ennemi, mais bien d'une vendeuse ambulante proposant des ressources et des informations, comme le Marchand de Resident Evil 4. Enfin, cette version de test, qui durait une demi-heure selon le joueur, comprendrait beaucoup d'éléments sonores absents, notamment des phrases prononcées par les ennemis ou Olga. Capcom aurait expliqué que le titre était encore en développement, et qu'il n'avait pas encore rajouté ces éléments à la version jouable, il semblerait que le studio japonais compte utiliser les retours des différents joueurs pour peaufiner Resident Evil Village jusqu'au dernier moment. Ainsi, tout ce que les joueurs ont pu découvrir prendant ces tests ne serait pas forcément tel quel dans la version finale.

Pour rappel, Capcom nous a donné rendez-vous en août prochain afin de découvrir de nouvelles informations, officielles cette fois, de Resident Evil Village. Croisons les doigts pour avoir une première vraie vidéo de gameplay. Pour rappel, le titre est attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, il s'agit de la suite directe de Resident Evil 7: Biohazard, que vous pouvez acheter à 18,85 € sur Amazon.fr.