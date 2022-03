Cyberpunk 2077, Red Bull Immersion : la soirée aux couleurs de Night City a déchaîné la Machine du Moulin Rouge

Attendue en décembre dernier, la soirée Red Bull Immersion a finalement plongé pendant près de huit heures, le 8 mars dernier, les mille fans de Cyberpunk 2077 ayant réussi à se faire inviter à la Machine du Moulin Rouge, dans une ambiance et un cadre futuriste rappelant la ville de Night City. Pour rappel, pour accéder à cette soirée privée, il ne fallait pas payer, mais arriver à gagner sa place en craquant le code d’entrée sur le site internet de Reb Bull Immersion.

Avec ce concept original, les participants ont pu s'immerger dans des quartiers futuristes, leur permettant de découvrir des expériences interactives. À travers diverses quêtes, ils ont pu interagir avec des cosplayeurs (superbes !), admirer une Porsche 911 Turbo, se faire tatouer voire se déguiser pour vivre une soirée hors du commun. Cinq DJ spécialisés en musique de jeux vidéo étaient également de la partie pour rythmer la soirée et l'ambiance n'est jamais retombée avant la fermeture.

Au-delà de notre propre ressenti plus que positif, celui des invités était dans la même veine et nous n'avons pas vu de retour négatif tant la soirée a apporté du fun à ses invités. Après de nombreux mois sans pouvoir faire la fête, cette soirée Red Bull Immersion est arrivée à point nommé et nous ne pouvons que souhaiter que l'expérience soit renouvelée.