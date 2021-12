Cyberpunk 2077 : une soirée immersive unique organisée par Red Bull à Paris, voici comment gagner vos places

Cyberpunk 2077 va bientôt souffler sa première bougie, mais il a encore du chemin à faire pour redorer son blason. Les joueurs attendent toujours des mises à jour pour rendre l'expérience plus jouable sur PS4 et Xbox One, et surtout l'attendu patch next-gen qui arrivera au premier trimestre 2022.

Craque ton entrée à Night City ! Mets à profit tes talents de hacker et tes connaissances sur @CyberpunkGame et tente de décrocher ton entrée pour le Red Bull Immersion, une soirée unique dans l'univers du jeu de @CDPROJEKTRED ! ????

???? https://t.co/VZLEuYKJPc pic.twitter.com/RpjAN4h4GR — Red Bull France (@RedBullFrance) December 1, 2021

Malgré tout, CD Projekt va célébrer cet anniversaire à sa manière, notamment avec un évènement communautaire qui aura lieu à Paris ce mois-ci, la Red Bull Immersion. Nous avons rendez-vous le mardi 14 décembre à La Machine du Moulin Rouge, pour découvrir la salle redécorée aux couleurs de Night City. Elle va accueillir plusieurs activités et performances, dont des quêtes interactives, des dialogues avec les personnages du jeu incarnés par des cosplayeurs, des costumes à améliorer et même des concerts.

La sauterie sera gratuite, mais il faudra mériter sa place. Pour remporter votre billet, il faut ainsi se rendre sur le site de Red Bull et terminer une expérience numérique accessible jusqu'au 12 décembre à 23h59. Le portail nous invite d'abord à choisir notre chemin de vie, comme dans le jeu, en répondant à 10 questions. Le concours commence ensuite vraiment avec un test de culture sur l'univers de Cyberpunk 2077, qui demande un peu de connaissances ou de recherches, et 4 énigmes à cracker en activant des glitchs, suite à quoi vous pouvez vous inscrire pour espérer être tiré au sort. À noter que ce portail est l'unique moyen de participer à la soirée.

