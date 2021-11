Cyberpunk 2077 : c'est officiel, le prochain patch sera le 1.5, et il arrivera en 2022

Le mois dernier, CD Projekt mettait à jour sa feuille des routes des développeurs, qui sert à anticiper l'arrivée des futures mises à jour de Cyberpunk 2077, et celle-ci ne mentionnait plus rien pour 2021. Aucun gros patch anniversaire de prévu ? Eh bien oui, le studio polonais vient de l'officialiser.

Adam Kiciński, CEO de CD Projekt, a en effet confirmé à RP.pl que Cyberpunk 2077 n'aura pas de mise à jour supplémentaire cette année, les développeurs préfèrent se focaliser sur la suite :

Eh oui, nous passerons du patch 1.31 au patch 1.5, laissait entendre que cette mise à jour sera effectivement très grosse, avec pourquoi pas une vague de DLC gratuits. Mais bien évidemment, Adam Kiciński ne parle pas encore du contenu de ce patch, préférant se féliciter du travail accompli et du succès du jeu sur le long terme :

Nous sommes fiers de nombreux aspects du jeu, mais - comme nous le savons - tout ne s'est pas passé comme prévu. Néanmoins, la notoriété de la marque Cyberpunk que nous avons réussi à construire est énorme, et l'univers du jeu, son caractère et ses détails ont des fans partout dans le monde. Nous pensons qu'à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu et, comme nos autres titres, il se vendra pendant des années - d'autant plus que l'équipement sera plus efficace et que le jeu sera amélioré par nos soins régulièrement. Tout comme la version pour la dernière génération de consoles.